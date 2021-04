Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft hat den Surface Laptop 4 leise angekündigt. Aktualisierte Prozessoren mit angeblichen Verbesserungen der Akkulaufzeit sind die Hauptergänzung für diese Version der vierten Generation.

Aber das ist wirklich Ihr Los, da der Surface Laptop 4 ansonsten ein Spiegelbild des vorherigen Surface Laptop 3 ist - das ist per se keine schlechte Sache, da dieses Gerät den Pocket-Lint-Laptop des Jahres 2020 gewonnen hat .

Wir hatten nur gehofft, dass ein neuer Surface-Laptop mehr Anschlüsse mit sich bringen und den proprietären Ladepunkt beseitigen würde. Aber keine Würfel, es ist immer noch da, zusammen mit einem einzigen USB-C- und einem USB-A-Anschluss in voller Größe.

Hier ändern sich die Dinge am meisten: Intel Core-Prozessoren der 11. Generation und zum ersten Mal in einem Surface-Gerät AMD Ryzen Mobile-Prozessoren zur Auswahl. Dies zeigt, wohin der Markt geht - da sich die Ryzen-Reihe als außergewöhnlich in Bezug auf die Akkulaufzeit erwiesen hat und Microsoft behauptet, dass der Surface Laptop 4 eine Lebensdauer von 19 Stunden pro Ladung bietet.

Der Surface Laptop 4 wird in den Formfaktoren 13,5 Zoll und 15 Zoll erhältlich sein und jeweils das PixelSense-Bedienfeld mit einem Seitenverhältnis von 3: 2 liefern - es ist einfach, wie groß ein Bildschirm für Ihre Arbeitsumgebung sein soll.

In Bezug auf die Oberflächen gibt es eine neue Eisblau-Farbe - aber da der vorherige Laptop in Kobaltblau geliefert wurde, ist dies kaum eine bahnbrechende Änderung. Es gibt auch Alcantara- und Metall-Finish-Optionen für jeden Geschmack.

Der Microsoft Surface Laptop 4 wird am 15. April 2021 in den USA, Kanada und Japan in den Handel kommen. und 27. April 2021 in Großbritannien. Die Preise beginnen bei 999 GBP für das 13,5-Zoll-Modell und 1.299 GBP für das 15-Zoll-Modell.

Schreiben von Mike Lowe.