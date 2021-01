Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Auf der virtuellen Bildungsshow BettFest 2021 kündigte Microsoft eine Handvoll Windows 10-Laptops an, die sich perfekt für fernlernende Kinder im schulpflichtigen Alter eignen . Jedes Modell ist nicht billig und LTE-fähig.

"Auf dem BettFest stellen wir für das kommende Schuljahr ein erweitertes Portfolio neuer Windows 10-Geräte vor, viele davon mit LTE-Konnektivität", sagte Microsoft in einem Beitrag vom 19. Januar 20201, in dem die neuen Windows 10-Geräte in seinem Bildungsblog beschrieben werden. "Dies sind die bisher günstigsten LTE-Partnergeräte im Portfolio, mit der Möglichkeit, jederzeit und überall ansprechende, kollaborative Lernerfahrungen zu ermöglichen."

Insgesamt gibt es fünf neue Windows 10-Laptops. Das erste ist das Acer TravelMate B3- Notebook, das ab 239 US-Dollar erhältlich ist. Es läuft bis zum Pentium-Prozessor von Intel und bietet eine ganztägige Akkulaufzeit, eine auslaufsichere Tastatur mit verankerten Tasten sowie Wi-Fi 6 und optionale LTE-Konnektivitätsoptionen.

Es gibt auch ein Cabrio im Paket, Acer TravelMate Spin B3 , das bei 329 US-Dollar beginnt. Es ist ein robuster Laptop, der auf den Pentium-Prozessor von Intel läuft. Es verfügt außerdem über eine ganztägige Akkulaufzeit, eine auslaufsichere Tastatur mit verankerten Tasten sowie Wi-Fi 6 und optionale LTE-Konnektivitätsoptionen. Es zeichnet sich durch seine zweite Kamera, einen vollständigen USB-Typ-C-Anschluss und eine optionale antimikrobielle Beschichtung für Display, Tastatur und Touchpad aus.

Als nächstes kommt der JP-IK Leap Connect T304 , der bei 229 US-Dollar startet. Basierend auf dem 7c-Silizium von Qualcomm bietet es auch eine ganztägige Akkulaufzeit sowie eSIM / LTE-Konnektivität, 4 GB RAM und 64 GB Speicher. Es gibt auch das Asus ExpertBook BR1100 , das bei 279 US-Dollar beginnt. Es ist ein weiteres robustes, LTE-fähiges Notebook mit einer ganztägigen Akkulaufzeit. Es hat auch eine Anti-Bakterien-C-Abdeckung, die ihm eine zusätzliche Schutzschicht für Pandemiezeiten bietet.

Das billigste der fünf Geräte ist das JP-IK Leap T304 . Ab 185 US-Dollar verfügt es über eine LTE-Upgrade-Option, läuft auf einem Intel Celeron-Prozessor, verfügt über 4 GB RAM, bietet eine ganztägige Akkulaufzeit und ist mit einem Windows Hello-Fingerabdrucksensor ausgestattet. Es hat auch ein leichtes und dennoch robustes Design.

Alles in allem sind all diese Geräte großartige Arbeitsplätze für harte Kinder und Jugendliche, die 2021 unterwegs lernen.

Schreiben von Maggie Tillman.