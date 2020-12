Microsoft Surface Pro 8 verfügt möglicherweise über mindestens 8 GB RAM

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es sind Gerüchte aufgetaucht, dass das neue, bald auf den Markt kommende Microsoft Surface Pro 8 möglicherweise ein gutes Speicher-Upgrade gegenüber dem Vorgängermodell aufweist.

Es wurde berichtet, dass das Basismodell des Surface Pro 8 mit einem Intel Core i3 SoC mindestens acht Gigabyte RAM haben wird. Das ist doppelt so viel Speicher wie bei Microsoft Pro 7 und es wird auch angenommen, dass es Optionen bis zu 32 GB geben wird.

Neben den Informationen zur RAM-Erhöhung bieten die vom deutschen Tech-Outlet WinFuture entdeckten Lecks auch Informationen zur Aufstellung möglicher Konfigurationen für den neuen Two-in-One.

Wenn genau, verfügt das Basismodell über einen Intel Core i3-Prozessor, 128 GB SSD-Speicher und 8 GB RAM. Das Core i5-Modell verfügt entweder über 8 GB oder 16 GB RAM und 128 GB oder 256 GB Speicher. Die Core i7-Modelle werden mit bis zu 32 GB RAM und 1 TB Speicher erhältlich sein.

Anfang dieses Monats wurde bekannt, dass Microsoft an eigenen ARM-basierten Prozessoren für die kommenden Surfaces-Geräte arbeitet. In diesem Fall ist es jedoch wahrscheinlich, dass dies in Zukunft eher für zukünftige Produkte und Microsoft-Rechenzentren als für das Surface 8-Sortiment gilt.

Wir werden hoffentlich im Januar 2021 mehr herausfinden.

Schreiben von Adrian Willings.