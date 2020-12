Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Laut Bloomberg News entwickelt Microsoft eigene ARM-basierte Prozessoren für Server und möglicherweise sogar Surface-Geräte . Einige der Prozessoren werden möglicherweise auf Servern für die Azure-Clouddienste von Microsoft verwendet, während ein anderer Chip in zukünftigen Surface-Geräten verwendet werden kann.

Microsoft verwendet derzeit Intel-basierte Prozessoren für Azure und einen Großteil der vorhandenen Surface-Produktreihe, arbeitet jedoch mit AMD und Qualcomm bei Chips für die Geräte Surface Laptop 3 und Surface Pro X zusammen . Microsoft hat beispielsweise den ARM-basierten SQ1-Prozessor sowie eine SQ2-Variante mitentwickelt. AMD arbeitete auch mit Microsoft an einem benutzerdefinierten Ryzen-Prozessor. Es ist also nicht schockierend zu erfahren, dass Redmond mehr Anwendungen für ARM-Chips untersucht.

Denken Sie daran, dass auch Apple langsam von Intel-Chips auf ARM umgestiegen ist. Zuletzt hat das Unternehmen Cupertino das ARM-basierte M1-Silizium für seine neuesten Macs vorgestellt. In unserem Test des 13-Zoll-MacBook Pro sagten wir, der M1-Prozessor fühle sich wie der Beginn von etwas Neuem und Beeindruckendem an und es wäre faszinierend zu sehen, wohin es in Zukunft geht - und wie die Branche reagiert. So wie es aussieht, sehen wir möglicherweise immer mehr ARM.

Als Microsoft um einen Kommentar gebeten wurde, teilte es den Medien mit, dass es einfach in seine "eigenen Fähigkeiten" investiert und gleichzeitig "Partnerschaften fördert und stärkt".

Schreiben von Maggie Tillman.