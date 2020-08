Windows 95 bei 25: Hier ist, warum es die PC-Welt verändert hat

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Windows 95 wurde heute vor 25 Jahren für die Öffentlichkeit freigegeben. Damals musste man es auf einer CD kaufen - CD-ROM war das Format der Wahl, aber es gab auch 13 Disketten, wenn man das wollte.

Windows 95 hat viele Neuerungen für PCs eingeführt, darunter lange Dateinamen und Eingabehilfen. Es ist aus drei Hauptgründen ein bemerkenswerter Eintrag im Windows-Kanon:

Es scheint jetzt total verrückt zu sein, aber Mitte der neunziger Jahre konnten Heim-PCs nicht online gehen. Windows 95 hat das geändert - aber nicht sofort. Es wurde nicht mit Internet Explorer (seitdem durch Microsoft Edge ersetzt) oder dem TCP / IP-Netzwerkprotokoll ausgeliefert, sondern mit einem Add-On-Paket (Plus! - ja, mit einem Ausrufezeichen) wurde der IE eingeführt, und der Rest ist Geschichte.

Die Welt des DFÜ-Internets - und des alltäglichen Internetzugangs - war geboren, obwohl auch andere frühe Browser wie Netscape Navigator (dessen Nachfolger der heute bekannte Mozilla Firefox war) eine große Rolle spielten.

Windows 95 führte das Startmenü sowie die Taskleiste ein. Abgesehen von dem Chaos in Windows 8 ist es seitdem ein fester Bestandteil der Windows-Benutzeroberfläche.

Eingeführt durch den Rolling Stones-Song Start Me Up gab es eine riesige Marketingkampagne rund um die Benutzeroberfläche, für die Microsoft den Stones mehrere Millionen Dollar für die Rechte zur Nutzung des Musikstücks bezahlte:

Zufälligerweise wurde der Windows 95-Startsound, den Sie zu Beginn dieses Videos hören können, von dem legendären Brian Eno komponiert ... der einen Mac verwendete! Er sagte gegenüber BBC Radio 4 im Jahr 2009: "Ich habe es auf einem Mac geschrieben. Ich habe noch nie in meinem Leben einen PC benutzt; ich mag sie nicht." Hier ist die ganze Geschichte, wie das alles zustande kam .

Windows 95 war grafisch viel ansprechender als die Vorgänger-Software Windows 3.1 und markierte einen Übergang von einer grafischen Oberfläche, die auf MS-DOS lief, zu einem Betriebssystem, das wir heute verwenden.

Microsoft war hier natürlich nicht allein in seiner Schnittstellenarbeit und kam in Bezug auf die Taskleiste tatsächlich zu spät zur Party - Apples klassisches Mac OS hatte seine noch bekannte Menüleiste, während die britische Firma Acorn RISC OS hatte, das in einem sehr ähnlichen funktionierte Mode zu Windows 95 mit einer App-Leiste am unteren Bildschirmrand.

Es wird viel unterschätzt, aber Windows 95 führte das Konzept des Plug-and-Play auf dem PC ein, auch wenn es nicht immer funktionierte und es für die meisten Hardwaretypen bis zum Aufkommen von Windows XP im Jahr 2001 kein echtes Plug-and-Play gab.

Wir halten es heutzutage für selbstverständlich, dass Sie Hardware an einen Mac und PC anschließen können und es einfach funktioniert. Vor 25 Jahren war dies ein Fremdwort - alles erforderte die manuelle Installation von Treibern einschließlich interner Hardware.

Windows 95 zielte darauf ab, gängige Hardware zu erkennen und die Treiber zu installieren, sodass dies nicht erforderlich war. Dies gilt insbesondere für alles, was in einem System installiert ist. Es war immer noch ein Hit und Miss. Zufälligerweise hat Windows 95 auch den Geräte-Manager eingeführt, damit Sie sehen können, welche Geräte installiert wurden, und um die Arbeit zu vereinfachen, wenn Sie manuelle Treiber für diese installieren müssen. Und das ist natürlich auch heute noch eine grundlegende Funktion in Windows 10.

Ein späteres Update auf Windows 95 beinhaltete auch Unterstützung für USB-Geräte und Sie wissen, wie erfolgreich USB-Geräte waren ...

Schreiben von Dan Grabham.