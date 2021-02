Windows 7-Support eingestellt: Was bedeutet das für mich?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Ende einer Ära: Microsoft hat am 14. Januar 2020 die Unterstützung von Windows 7 eingestellt. Wenn Sie also noch das zehn Jahre alte Betriebssystem verwenden, erhalten Sie keine Updates, Fehlerbehebungen usw. mehr. Folgendes bedeutet der Plug-Pull des älteren Betriebssystems.

Nein überhaupt nicht. Sie erhalten einfach keine weiteren Sicherheitsupdates. Ansonsten läuft alles wie gewohnt - so veraltet wie das Geschäft.

Mit einem Wort, ja. Es gab eine Zeit zu Beginn des Lebens von Windows 10 - beachten Sie, es gibt kein Windows 9, über das Sie sich Sorgen machen müssen, es gab es nie -, als es als kostenloses Upgrade angeboten wurde (bis zum 16. Juli 2016, also vor einiger Zeit!). Aber nicht mehr.

Wenn Sie dieses Angebot nicht angenommen haben oder aufgrund einer Arbeitssicherheitssperre möglicherweise nicht in der Lage waren, müssen Sie jetzt für das Upgrade bezahlen. Der Preis variiert, aber für die meisten Menschen ist Windows 10 Home ( in den USA oder in Großbritannien erhältlich ) die richtige Version, obwohl es derzeit einige gute Angebote für Windows 10 Pro gibt, wie Sie unten sehen können.

Sie können. Eine externe Festplatte ist eine Möglichkeit, oder Sie können die Windows-Funktion zum Sichern und Wiederherstellen verwenden, mit der Ihre neuen Dateien während der Installation in die neue Betriebssystemumgebung gezogen werden.

Microsoft schlägt vor, OneDrive, seine Cloud-Speicherlösung, zu verwenden, um alles online zu sichern und diese dann einfach mit Ihrem neuen Setup zu synchronisieren. Dies ist eine weitere Möglichkeit. Es ist nicht kostenlos, wenn Sie viele Dateien haben - bis zu 1 TB ist mit einer monatlichen Abonnementgebühr verbunden, aber Sie können nach dem ersten Monat kündigen, wenn Sie dies wünschen.

Wenn auf Ihrem Computer Windows 7 einwandfrei ausgeführt wurde, wird Windows 10 ausgeführt. Wenn es jedoch so viele Jahre alt ist, müssen Sie wahrscheinlich trotzdem einen neuen PC oder Laptop kaufen.

Wenn Sie also den Sprung wagen und etwas Süßes und Neues kaufen möchten, gibt es da draußen eine große Auswahl. Wir haben eine Funktion, Link oben, um die besten Laptops, tragbaren Geräte, 2-in-1-Geräte und Ultrabooks zusammenzufassen.

Schreiben von Mike Lowe.