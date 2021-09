Microsoft Surface 2021-Event: Wie man es sieht und was man erwartet

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft plant, während einer Veranstaltung heute, Mittwoch, 22. September, eine Welle neuer Surface-Geräte anzukündigen.

Da Windows 11 am 5. Oktober auf den Markt kommen soll, ist die Veranstaltung eine gute Gelegenheit, neue Hardware anzukündigen, um die kommende Software zu präsentieren.

Die Microsoft-Veranstaltung beginnt heute, am 22. September 2021, um 11:00 Uhr ET. Als Referenz hier ist diese Zeit in verschiedenen Teilen der Welt:

San Francisco - 8:00 PDT

New York - 11:00 EDT

London - 16:00 BST

Paris - 17:00 MESZ

Tokio - 00:00 JST (23. September)

Sydney - 01:00 AEST (23. September)

Die Veranstaltung wird zum Streamen von der Microsft-Website verfügbar sein .

Alternativ können Sie die gesamte Aktion über den offiziellen Microsoft Surface Twitter- Account verfolgen...

Besuchen Sie uns am Mittwoch, den 22. September um 11:00 Uhr ET, um zu sehen, was als nächstes für Microsoft Surface kommt. #MicrosoftEvent https://t.co/QSsPe6bAEx — Microsoft Surface (@surface) 8. September 2021

Microsoft-CEO Satya Nadella und Chief Product Officer Panos Panay werden wahrscheinlich die Redner der Windows-Veranstaltung sein.

Die Pläne von Microsoft wurden nicht bestätigt, und Spekulationen deuten darauf hin, dass die Veranstaltung Surface-Geräten gewidmet sein wird. Dazu gehört auch eine Neugestaltung des Surface Book, vielleicht sogar ganz wegfallend.

Es könnte auch ein Redesign des Surface-Laptops geben, mit einigen Gerüchten, dass es ein flexibleres Design geben wird, das mehr Freiheit bei der Anpassung des Displays ermöglicht - ein bisschen wie bei Apples Magic Keyboard. Ein Surface Pro 8 ist in letzter Zeit auch häufig in Gerüchten aufgetaucht.

Vielleicht sehen wir auch ein Surface Duo 2, eine neue Version von Microsofts Faltgerät.

Pocket-lint wird über die Windows-Veranstaltung von Microsoft berichten. Bleiben Sie also auf dem Laufenden in unserem Microsoft-Hub, um die neuesten Ankündigungen zu erhalten.