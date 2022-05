Logitech macht seine MX-Tastaturen endlich mechanisch

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Logitech hat sein MX Keys-Sortiment mit mechanischen Schaltern aufgefrischt, und zwar sowohl in einer TKL- als auch in einer Full-Size-Version.

Die Tastaturen (einfach MX Mechanical und MX Mechanical Mini genannt) können mit drei verschiedenen Schaltertypen ausgestattet werden: Braun, Rot oder Blau, wobei jeder Schalter unterschiedlich stark einrastet.

Der braune Schalter ist der leiseste und daher potenziell der attraktivste für diejenigen, die die Tastaturen für produktives Arbeiten nutzen möchten. Das ist schließlich der Schwerpunkt der MX-Produktreihe, auch wenn diese Tastaturen jetzt auch für diejenigen interessant sind, die in ihrer Freizeit gerne spielen.

Beide Tastaturen sind folglich ziemlich unauffällig - es gibt zwar eine schöne weiße Hintergrundbeleuchtung, aber keine ausgefallene RGB-Beleuchtung, die das Gamer-Gefühl verstärkt, aber sie sind trotzdem beeindruckend flach für mechanische Tastaturen.

Logitech hat auch eine neue Version seiner hervorragenden MX Master 3-Maus herausgebracht - die MX Master 3S, die in allen wichtigen Teilen identisch ist, aber jetzt einen viel leiseren Klick hat, was wiederum für diejenigen hilfreich ist, die in ruhigeren Umgebungen arbeiten und Wert auf etwas Ruhe legen.

Die MX Mechanical Mini kostet $149.99/£149.99 und die MX Mechanical in voller Größe $169.99/£169.99.

Schreiben von Max Freeman-Mills.