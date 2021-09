Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die MX-Linie von Logitech ist eine Anlaufstelle für einige der besten Accessoires, die es gibt. Das Maus- und Tastatursortiment bietet einige der zufriedenstellendsten und am besten entwickelten Optionen für die Arbeit von zu Hause oder anderswo.

Jetzt erhält es eine willkommene neue Option in Form der MX Keys Mini, einer Tastatur, die die eine eklatante Lücke in der MX-Reihe schließt, indem sie eine zehntastenlose kleinere Tastatur bietet.

Im Vergleich zu den älteren MX-Keys in voller Größe ist der Mini genau so, wie er klingt – viel kleiner, aber immer noch nach genau dem gleichen Standard gebaut. Es hat die gleichen Perfect Stroke-Tasten, nicht mechanisch, aber oh, es ist so befriedigend, darauf zu tippen.

Es gibt ein paar praktische neue Funktionstasten zum Ausprobieren, darunter eine Emoji-Verknüpfung und eine weitere zum Stummschalten Ihres Mikrofons (perfekt für Videoanrufe).

Es ist vollständig drahtlos über Bluetooth oder den Empfänger von Logitech und unterstützt sowohl Windows- als auch Mac-Geräte (mit einfachem Gerätewechsel für diejenigen, die mehrere Geräte verwenden), obwohl auch ein dedizierter MX Keys Mini für Mac für das perfekte Tastaturlayout erhältlich ist.

Die Akkulaufzeit hängt ein wenig von der lichtempfindlichen adaptiven Hintergrundbeleuchtung ab, kann aber bis zu fünf Monate betragen, sodass Sie sie nicht täglich aufladen müssen, und sie ist in Dunkelgrau, Weiß und Pink erhältlich (die Mac-Version ist nur in Silber erhältlich) ).

Dies ist jedoch eine Premium-Tastatur, die Sie um herzhafte 99,99 € zurückbringt, aber nachdem wir sie bereits einige Tage lang verwendet haben, können wir über ihre Qualität sprechen.

