LG präsentiert seinen ersten Gaming-Laptop, das UltraGear 17G90Q

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - LG war im Laufe der Jahre für seine großartigen Laptops bekannt , wir mögen besonders die Notebooks der Gram-Serie , aber ein Bereich, der immer gefehlt hat, ist Gaming .

Das ändert sich heute mit der Ankündigung des LG UltraGear 17G90Q . Nicht der eingängigste Name, aber er sieht auf jeden Fall gut aus.

Der neue Gaming-Laptop teilt die DNA mit seinen LG Gram-Geschwistern in seinem leichten, tragbaren Design. Es wiegt weniger als 2,7 Kilogramm und ist weniger als 21,4 mm dick.

Trotz des schlanken Designs hat LG einen Intel-Prozessor der 11.

Beste Laptop-Angebote zum Amazon Prime Day 2021: Apple, Acer, Asus, HP und mehr von Dan Grabham · 20 December 2021

Gepaart mit einem 17-Zoll-IPS-Display mit 300 Hz ist dieser kleine Laptop bereit für einige ernsthafte Wettbewerbstitel.

LG hat auch eine Software entwickelt, LG UltraGear Studio, mit der Benutzer Optionen anpassen und die Leistungsdaten ihrer Maschinen verfolgen können. Dazu gehört natürlich auch die Anpassung der RGB-Beleuchtung der Tastatur pro Taste, denn ohne sie wäre heutzutage ein Gaming-Laptop zu sehen.

Die Lautsprecher sollen "realistischen, dreidimensionalen Klang" bieten und DTS:X Ultra-Unterstützung bieten, aber an der Audio-Front wurde nicht viel mehr enthüllt.

Seo Young-Jae, Senior Vice President of IT Business von LG, sagte in einer Erklärung gegenüber Pocket-lint: "Der LG UltraGear Gaming-Laptop bietet alles, was benötigt wird, um die neuesten High-Spec-Spiele zu bewältigen, und bietet das reibungslose, reaktionsschnelle Gameplay, das sich alle Gamer wünschen."

„Unser allererster Gaming-Laptop, das 17G90Q, unterscheidet sich von Konkurrenzprodukten durch seine Premium-Hardware, den großzügigen, hochwertigen Bildschirm und ein schlankes, leichtes Design, das Komfort und Mobilität maximiert.“

Das LG 17G90Q wird zunächst Anfang 2022 in den USA und Südkorea auf den Markt kommen, weitere Regionen folgen danach. LG wird auf der CES im Januar weitere Details und weitere Produkte seiner UltraGear-Reihe bekannt geben.