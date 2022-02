Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Trotz ihrer Beliebtheit gibt es nicht allzu viele großartige Chromebook-Produkte auf dem Markt. Eine Ausnahme, muss gesagt werden, ist die IdeaPad-Reihe von Lenovo, die in ihrer Form der dritten Generation als Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook enthüllt wurde.

Wenn Sie jemals seinen Vorgänger, das IdeaPad Duet 2, gesehen haben, wissen Sie, worum es bei diesem 2-in-1-Chromebook-Produkt geht. Außer für die neueste Generation gibt es eine ganze Reihe von Verbesserungen. Das wichtigste ist das 11-Zoll-Display, das auf eine 2K-Auflösung aufgerüstet wurde und, da es etwas größer ist, auch etwas weniger Rahmen als zuvor bedeutet.

Auch im Inneren gibt es eine große Veränderung: Qualcomm übernimmt diesmal die Zügel und liefert seinen Snapdragon 7C Gen 2-Prozessor im Inneren aus. Normalerweise schrecken wir bei der Idee von Snapdragon in bestimmten Maschinen zurück, weil es für Windows-Produkte ziemlich einschränkend ist. Aber, hey, dies ist ein Chromebook, also vermuten wir, dass es eine ideale Ergänzung sein wird, die dem Betriebssystem von Google ein anständiges Produktivitätspotenzial bringt, zusammen mit einer noch längeren Akkulaufzeit (es ist eine 29-Wh-Zelle, sollte also anständige Innings bieten).

Die abnehmbare Tastatur wurde für die dritte Generation ebenfalls neu gestaltet und bietet einen größeren Tastenhub (1,4 mm statt 1,3 mm) und wurde mit einer wasserfesten Beschichtung behandelt, um sie noch haltbarer zu machen. Darüber hinaus fungiert die Tastatur als Ständer/Abdeckung, um das Produkt in seinen Nicht-Laptop-Formen vielseitiger zu machen, und löst sogar automatisch die Tasten, wenn sie sich in solchen Positionen befinden. Klug.

Oben befindet sich eine 5-Megapixel-Kamera in der Lünette, um sicherzustellen, dass Sie bei Videoanrufen eine anständige Qualität erhalten.

Alles in allem klingt das Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook wie eine absolute Verbesserung gegenüber seinem Vorgänger. Besserer Bildschirm. Vernünftige Prozessorwahl. Wahrscheinlich große Langlebigkeit. Tastaturverbesserungen. Was gibt es nicht zu lieben?

Das IdeaPad Duet 3 Chromebook ist ab Mai 2022 zu einem Preis von 399,99 $ erhältlich . Wir haben zu diesem Zeitpunkt noch kein Wort über die Preise in Großbritannien und der EU. Dieser Preispunkt könnte Lenovo zum anhaltenden König der 2-in-1-Chromebooks machen.

Schreiben von Mike Lowe.