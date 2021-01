Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Legion, die Gaming-Laptop-Marke von Lenovo, verbessert ihr Spiel für 2021, indem sie das weltweit erste 165-Hz-Bildwiederholfrequenz-Panel mit QHD-Auflösung in einen Gaming-Laptop integriert.

Das ist die Reserve nur der Top-End-Modelle, Legion 7 und Legion 5 Pro in ihren 16-Zoll-Formen. Der Rest der 2021-Reihe besteht aus der Legion Slim 7 und der Legion 5.

Welches Modell auch immer anspricht - und das hängt zweifellos von Größe, Verwendungszweck und Budgetbeschränkungen ab - alle 2021 Legion-Modelle weisen eine offensichtliche Verbesserung der Thermik um 18 Prozent auf, das Ergebnis von Lenovo Legion Coldfront 3.0.

Wie wird das erreicht? "Mehrere Sensoren befinden sich an der CPU, der GPU, den hinteren und seitlichen Thermoentlüftungsöffnungen sowie an der SSD-Speicherkarte und der Handballenauflage, um jede Nanosekunde Informationen auszulösen und die Wärmekurve Ihres Systems für stundenlanges Spielen ohne Drosselung vorherzusagen", so Lenovo Ansprüche.

Die neuen 2021-Laptops gehören zu den ersten, die über AMD Ryzen Mobile-Prozessoren der nächsten Generation verfügen - so dass wir noch nicht einmal sagen können, was sie gerade sind -, um eine erstklassige Leistung zu erzielen. Beachten Sie das Fehlen von Intel, was erneut darauf hindeutet, dass AMD mit seiner kleineren Nanometer-Architektur die Oberhand hat. Nvidia GeForce RTX ist auch verfügbar, wenn Sie das Budget noch weiter steigern möchten.

Es ist jedoch die Legion 7, die der Star der Besetzung ist. Mit einem Metallgehäuse (in der gleichen Größe wie das Vorgängermodell) haben die Designer ein minimales Lünettendesign entwickelt, das ein Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis von 90 Prozent bietet Anzeige.

Das Storm Grey-Finish verleiht der neuen Legion einen besonderen Unterschied, während die anpassbare RGB-Beleuchtung für die Tastatur eine zusätzliche Personalisierung über Corsair iCue ermöglicht.

Das Lenovo Legion 7 wird ab Juni 2020 ab 1670 US-Dollar erhältlich sein . Wenn Sie also eine möchten, ist es jetzt an der Zeit, mit dem Sparen für diesen Sommerstart zu beginnen.

Schreiben von Mike Lowe.