Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Manchmal kommt ein Produkt auf den Markt, das so über den Tellerrand hinausgeht, dass Sie es doppelt einnehmen müssen. Das auf der CES 2020 vorgestellte Lenovo ThinkBook Plus war ein solches Produkt - ein Dual-Screen-Laptop mit einem schwarz-weißen E-Ink-Display an der Außenseite.

Ein Jahr später ist es wieder Teil der zweiten Runde im Rahmen der CES 2021, dem ThinkBook Plus Gen 2 i mit vergrößertem E-Ink-Display - es deckt jetzt 68 Prozent des Äußeren ab und ist gegenüber 48 Prozent des Originals größer.

Im Inneren ist das ThinkBook Plus Gen 2 i ein relativ normaler Laptop mit einem 13,3-Zoll-IPC-LCD-Hauptdisplay mit einem Seitenverhältnis von 16:10. Das äußere E-Ink-Display ist ein 12-Zoll-Panel. Sowohl der innere als auch der äußere Bildschirm bieten eine Auflösung von 2,5 K (2560 x 1600 Pixel), sodass es nicht an Pixeln mangelt.

Warum also Dual Screen?

Genau wie wir vom Originalmodell gesagt haben: "E Ink ist eine monochrome Anzeigetechnologie mit niedriger Bildwiederholfrequenz, genau wie Sie es bei einem Amazon Kindle tun. Sie ist so konzipiert, dass sie sehr energiesparend ist und den Akkuverbrauch ohne Hintergrundbeleuchtung verringert Augenstress verursachen. Zum Lesen ist es daher eine sehr angenehme Erfahrung. "

Das ThinkBook Plus Gen 2 i ist in Microsoft OneNote integriert, sodass alle von außen vorgenommenen Skizzen nach dem Öffnen automatisch mit der eigentlichen Anwendung synchronisiert werden, sodass Sie nach Belieben und problemlos auf Ihre Notizen zugreifen und diese anpassen können.

Das ThinkBook Plus Gen 2 i hat gegenüber seinem Vorgänger ebenfalls rund 200 g abgenommen und wiegt jetzt 1,2 kg in einem 13,9 mm dicken Gehäuse. Das unterscheidet sich kaum von vielen 13,3-Zoll-Laptops, und wie viele davon haben zwei Bildschirme?

Es ist sicherlich ein spezialisiertes und etwas auf dem Markt befindliches Produkt, aber wenn das ThinkBook Plus Gen 2 i anspricht, können Sie eines von "Q1 2021" in die Hände bekommen. Die Preise beginnen bei 1549 US-Dollar.

Schreiben von Mike Lowe.