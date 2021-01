Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga ist das bisher dünnste

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Premium-Business-Laptop von Lenovo, ThinkPad, hat auf der CES 2021 sein bislang dünnstes Modell vorgestellt: das ThinkPad X1 Titanium Yoga.

Wie Sie vielleicht anhand des Namens erraten haben, ist dieses ThinkPad aus Titan gefertigt - laut Lenovo ist es "mit einem Titanmaterial überzogen" -, um ihm eine robuste, auffällige und leichte Eigenschaft zu verleihen.

Mit einer Dicke von nur 11 mm an der dicksten Stelle ist das X1 Titanium Yoga der kleinste Laptop, der jemals in diesem Sortiment angeboten wurde. Es verfügt außerdem über einen 13,5-Zoll-Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 3: 2, wodurch es eher einem Notizblock ähnelt - denken Sie an ein A4-Blatt Papier - als viele der heute erhältlichen länglichen Panels. Das ist großartig für die Dokumentarbeit. Dank der Unterstützung von Dolby Vision ist es aber auch ein heller Bildschirm, der auch einen hohen Dynamikbereich bietet.

Es gibt auch den X1 Carbon und den X1 Yoga im Sortiment, aber diese haben ein anderes Seitenverhältnis (16:10) und natürlich unterschiedliche Oberflächen. Diese beiden Modelle verfügen außerdem über Dolby Voice zur Optimierung von Konferenzanrufen aufgrund von Hintergrundgeräuschen und Echo.

Alle ThinkPad X1-Modelle verfügen über 5G-fähige Optionen, wenn Sie die SIM-Route einschlagen möchten, während alle über integriertes Wi-Fi 6 verfügen, um eine schnelle Konnektivität zu gewährleisten.

Das ThinkPad X1 Titanium Yoga ist ab diesem Monat erhältlich. Die Preise beginnen bei 1899 US-Dollar . Der X1 Carbon und der X1 Yoga sind ab Februar erhältlich. Die Preise liegen bei 1429 USD bzw. 1569 USD.

Schreiben von Mike Lowe.