Intel enthüllt mobile CPUs der 13. Generation, darunter den ersten 24-Kern-Laptop-Prozessor überhaupt

(Pocket-lint) - Intel hat heute seine neueste Generation von Notebook-CPUs vorgestellt, die nach eigenen Angaben die schnellsten mobilen Prozessoren aller Zeiten sind.

Diese neuen Prozessoren verwenden dieselbe big.LITTLE-Designlogik wie zuvor, mit einer Mischung aus Leistungs- und Effizienzkernen für ein optimales Erlebnis.

Die CPUs sind in verschiedenen Varianten erhältlich, darunter die extrem leistungsstarken HX-Prozessoren, die dünnen Enthusiasten-Prozessoren der H-Serie, die P-Serie für dünne und leichte Hochleistungs-Laptops und die U-Serie für moderne und leichte Laptops.

Das Flaggschiff dieser Reihe ist der Intel Core i9-13950HX, der laut Unternehmen der schnellste verfügbare Mobilprozessor mit einer Taktfrequenz von bis zu 5,6 GHz ist. Es handelt sich um den ersten mobilen 24-Kern-Prozessor, der mit acht Leistungskernen und 16 Effizienzkernen ausgestattet ist.

Wie die vorherigen CPUs der 12. Generation bieten auch diese neuen Modelle Unterstützung für DDR5-RAM, PCIe Gen 5, Thunderbolt 4 (USB 3.2 mit 20 Gb/s und bis zu zwei 4K-Monitore mit 60 Hz über DisplayPort 2.1), Bluetooth LE und Intel Wi-Fi 6E. Beim Core i9-13950HX umfasst diese Unterstützung bis zu 128 GB RAM, mit Speicherunterstützung für DDR4 und DDR5 sowie dynamischer Übertaktung über XMP 3.0.

Intel verspricht verschiedene Leistungsverbesserungen für diese CPUs der 13. Generation: 79 Prozent mehr Leistung in Blender, 24 Prozent mehr Leistung in Autodesk, 15 Prozent mehr Leistung in After Effects und mehr.

Bei Spielen bietet der i9-13950HX eine Steigerung der durchschnittlichen FPS um 12 Prozent gegenüber dem i9-12900HX bei verschiedenen modernen Titeln wie Forza Horizon 5, F1 22, Call of Duty: Modern Warfare 2, Marvel's Guardians of the Galaxy und mehr.

Die Prozessoren der 13. Generation verfügen außerdem über verbesserte Multitasking-Fähigkeiten, die sie ideal für die Spieleentwicklung, 8K-Videowiedergabe und -bearbeitung mit HEVC 422 und mehr machen. Laut Intel ist es möglich, mit dem x264-Preset "Slower" sowohl aufzunehmen als auch zu streamen - mit weniger übersprungenen Frames und einem flüssigeren Erlebnis.

Zusammen mit den HX-CPUs werden die Prozessoren der H-, P- und U-Serie im Jahr 2023 250 Laptop-Designs von Dell, HP, Lenovo, MSI, Acer, Razer und anderen Herstellern antreiben. Diese anderen Varianten werden bis zu 14 Kerne haben, davon sechs Leistungskerne und acht Effizienzkerne.

Diese Laptops der 13. Generation werden auch Intel Iris Xe-Grafikkarten mit Funktionen wie "Endurance Gaming" für ein reibungsloses Gaming-Erlebnis im Akkubetrieb enthalten. Intels XeSS Super Sampling verspricht ebenfalls eine Leistungssteigerung, zusammen mit der Intel Arc-Steuerung, mit der Sie Ihre Grafik ganz einfach einstellen können.

Schreiben von Adrian Willings.