Intel stellt jetzt seine Arc A750 Desktop-Grafikkarte vor

(Pocket-lint) - Intel hat seine Intel Arc-Grafikkarten schon seit einiger Zeit angepriesen, und jetzt gibt das Unternehmen endlich einen Ausblick auf das, was noch kommen wird.

Wir wissen bereits, dass Intel an seinen ersten dedizierten GPUs arbeitet und mit seiner Alchemist-Architektur beginnt. Jetzt wurde die A750 Limited Edition Grafikkarte angeteasert.

Diese neue Arc-Desktop-GPU verfügt über 24 Xe-Cores und 12 GB GDDR6-Speicher mit einem 192-Bit-Speicherbus. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nur einen kurzen Benchmark von Cyberpunk 2077, aber Intel verspricht, in naher Zukunft mehr über Leistung, Kompatibilität, Technologien und mehr zu verraten.

