Intel will Chips für andere bauen - sogar für Apple - und seine 7-nm-Chips kommen endlich im Jahr 2023

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Intel hat eine grundlegende Änderung der Strategie angekündigt, bei der Chips für andere anstatt nur für die eigenen hergestellt werden.

Dazu gehören ARM- und RISC-V-Chips, und Intel kann im Grunde genommen besser auf das reagieren, was klar ist: ARM-basierte Chips werden zunehmend im Computer eingesetzt, wie wir es bei Apple Silicon und sehen Qualcomm Snapdragon-basierte PCs.

Und natürlich haben wir alle Stapel anderer ARM-basierter Chips in unseren Handys und Tablets. Andere Chiphersteller wie Samsung und TSMC haben hier von der Revolution profitiert und Chips für andere hergestellt, darunter AMD, Nvidia, Qualcomm und Apple sowie das Exynos-Sortiment von Samsung und die Kirin-Serie von Huawei.

Wir befinden uns derzeit mitten in einem ernsthaften Halbleitermangel, und während Intels Schritt kurzfristig nicht helfen wird, wird dies der Fall sein, wenn der Mangel anhält. Und aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs in der Fertigung wird Technologie möglicherweise billiger.

In einer Rede kündigte Intels neuer CEO Pat Gelsinger die neue Strategie an, die im Kern eine Investition von 20 Milliarden US-Dollar in zwei Produktionsstätten in Arizona beinhaltet. Chips werden jedoch auch in anderen Fabriken hergestellt, darunter in Irland.

Gelsinger schlug auch vor, Chips für jedermann herzustellen, auch für Apple. Dies ist eine interessante Aussage angesichts der aktuellen schrecklichen Werbekampagne von Intel gegen Apple Silicon und Gelsingers andere frühere Kommentare .

Intel sagte auch, dass es mit Amazon, Cisco, IBM und Microsoft zusammenarbeite - letzteres soll angeblich an einem ARM-basierten Chip für seine Surface-Reihe arbeiten. Dies wäre an sich schon ein interessanter Schritt, wenn man bedenkt, dass Microsoft den Chip im Surface Pro X in Zusammenarbeit mit Qualcomm entwickelt hat.

Gelsinger kündigte auch die Nachricht an, dass wir lange darauf gewartet haben, dass sein erstes 7nm x86-Chip-Meteor-See-Design später in diesem Jahr in Stein gemeißelt wird. Gelsinger schlug auch vor, andere Chiphersteller einzusetzen, um seine Bedürfnisse hier zu erfüllen.

Die schlechte Nachricht ist, dass es erst 2023 bei uns sein wird, ein Jahr später als uns zuvor gesagt wurde und volle fünf Jahre später als wir Mitte des letzten Jahrzehnts dachten .

Allein dieser letzte Satz zeigt wahrscheinlich die Schwierigkeiten, die Intel in den letzten Jahren hatte, als es darum kämpfte, auf einen sich ändernden Markt für seine Waren zu reagieren. AMD begann Anfang 2020 ernsthaft mit der Verlagerung von 7-nm-Chips, nachdem sie 2019 auf den Markt gebracht worden waren.

Und wenn Sie denken, dass Intel zuvor ARM-basierte Chips hergestellt hat, dann schon. Aber es verkaufte seine Xscale-Einheit 2006 an Marvell.

Schreiben von Dan Grabham.