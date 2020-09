Kann es Crysis ausführen? Die Ausgabe 2007 gegen 2020

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - 2007 festigte Crytek seinen Namen in der Spielebranche mit der Einführung der allerersten Crysis . Ein Spiel, das entwickelt wurde, um die Grenzen zu überschreiten und so zukunftsweisend zu sein, dass kein Gaming-PC es in den kommenden Jahren mit maximalen Einstellungen ausführen kann.

Dieses Versprechen entwickelte sich schnell zu einem Mem, und in den folgenden Jahren wurden viele Spielautomaten unter die Lupe genommen. Der ultimative Test - sicher sieht er gut aus und ist leistungsstark, aber kann er Crysis ausführen?

2007 war auch anderswo ein großes Jahr für die Technik: Apple brachte das erste iPhone auf den Markt und Intel brachte den hochgelobten Core 2 Quad Q6600 auf den Markt. Dieser Prozessor wurde von Anandtech zu dieser Zeit als "das beeindruckendste Stück Silizium, das die Welt je gesehen hat" bezeichnet.

13 Jahre schneller Vorlauf und jetzt haben wir Crysis Remastered , eine Neuinterpretation des ursprünglichen Spiels, aber für neuere Hardware. In einer Zeit, in der 8K-Spiele am Horizont stehen und Raytracing und schöne Grafiken die Norm sind, ist es nur sinnvoll, ein Spiel zu haben, das die Grenzen überschreitet. Es scheint so gut zu funktionieren, dass selbst der neue RTX 3080 in 4K keine 30FPS erreichen kann .

Um dies zu feiern, haben wir mit Intel, MSI, Corsair, WD_Black und anderen zusammengearbeitet, um zwei Maschinen zusammenzustellen und die beiden Spiele nebeneinander auszuführen. Der lustige Teil, einer dieser Maschinen zu sein, wurde hauptsächlich nach den Spezifikationen von 2007 gebaut. Die Ergebnisse waren interessant und das Projekt hat verdammt viel Spaß gemacht.

Intel schickte die Teile, damit wir zumindest für 2007 eine Maschine mit einer ziemlich aktuellen Spezifikation bauen konnten. Dazu gehörte eine unglaubliche Sammlung von Teilen, die uns mit Nostalgie erfüllten:

Intel Core 2 Quad Q6600-CPU (8 MB Cache, 2,40 GHz, 1066 MHz FSB)

Intel DP45SG Motherboard (LGA775)

8 GB DDR3-Desktop-RAM (4 x 2 GB) 10600U 1333 MHz

Nvidia GTS 8800 512 MB GDDR3

Kühler Master Hyper TX3 EVO Kühler

ASUS x24 DVD / CD SATA

WD Green 240 GB 2,5-Zoll-SSD

Windows 7 64-Bit-Installations-CD und -Schlüssel

Corsair CX450M

Der scharfäugige Leser kann hier einige Inkonsistenzen feststellen. Windows 7 wurde erst 2009 veröffentlicht, aber der Versuch, eine Kopie von Windows XP zu erhalten, wäre eine Mission gewesen. Wahrscheinlich hatten Sie 2007 auch keine 2,5-Zoll-SSD in Ihrem Spielautomaten. Das haben wir sicher nicht getan.

Um die Unstimmigkeiten zu berücksichtigen, kauften wir ein beiges PC-Gehäuse für 10 GBP bei eBay, schnappten uns ein Diskettenlaufwerk, nur zum Kichern, und brachen sogar ein NZXT-Umgebungs-RGB-Beleuchtungskit aus, um die Nit-Picker wirklich auszulösen.

Dann machen Sie sich an den Bau und die Installation. Das Ergebnis ist eine raffinierte, seltsam neue Maschine, die sich nach heutigen Maßstäben wie alte Spezifikationen anfühlt und die Crysis gerade noch ausführen kann.

Für die überarbeitete Version haben wir etwas viel aktuelleres gebaut. Mit Hilfe von Corsair, MSI, WD_Black und Intel haben wir eine Maschine zusammengestellt, die diese viel ansprechenderen Spezifikationen aufweist:

Nicht nur viel mehr RGB, sondern auch viel mehr Leistung. Während die Core 2 Quad Q6600-CPU der damalige Genuss war, ist der Intel Core i7-10700K vielleicht das moderne Gaming-Äquivalent.

In Kombination mit den anderen Geräten hier, einschließlich der MSI GeForce RTX 2070 Super, sollte diese Maschine in der Lage sein, Crysis Remastered problemlos einzusetzen. Auch bei aktivierten Can it Run Crysis-Grafikeinstellungen.

Oder kann es?

Die ursprüngliche Crysis war zu dieser Zeit etwas Schönes. Die neuen meme-tastischen Grafikeinstellungen von Crysis Remastered bringen diesen Ruhm noch weiter voran, mit wahnsinnigen Sichtabständen, HDR, Raytracing und vielem mehr.

Um das Limit zu erreichen, haben wir alles auf Maximum gestellt und den Modus "Kann es Crysis ausführen" auf einem 4K-Bildschirm mit eingeschaltetem HDR ausgeführt. Die Ergebnisse? Irgendwo zwischen 20 und 25 FPS.

Es scheint, dass selbst einigermaßen hochmoderne Hardware Crysis nicht mit einer anständigen FPS-Anzahl ausführen kann, wenn diese Einstellungen aktiviert sind. Aber hier liegt der Spaß.

Die Schlussfolgerung hier ist nicht, dass Sie einen RTX 3090 benötigen, um Crysis auszuführen, sondern dass das überarbeitete Spiel genau wie das Original immer noch Grenzen überschreitet. Es macht auch Spaß zu sehen, wie weit Sie Ihre Maschine schieben können, sich dann zurückzulehnen und von einem Upgrade zu träumen.

Schreiben von Adrian Willings.