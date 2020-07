Intels echte Prozessoren der nächsten Generation rutschen weiter weg, jetzt fällig bis 2022

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Obwohl Intel später in diesem Jahr neue Intel Core-Prozessoren herausbringen wird - bekannt als Tiger Lake -, waren die Augen auf die echten Chips der nächsten Generation gerichtet, die im Veröffentlichungsdatum erneut verrutscht sind und nun im Jahr 2022 debütieren werden, eine massive Verzögerung gegenüber Intels ursprünglichem Ziel von 2017/18 .

Diese werden in einem 7-nm-Herstellungsverfahren hergestellt und nicht in den derzeitigen 10-nm-Verfahren, die wir bei Tiger Lake erneut sehen werden. Dies bedeutet im Wesentlichen eine viel höhere Effizienz, einen kühleren Betrieb und leistungsfähigere Chips.

Die Verzögerung ist für ein Unternehmen peinlich, das immer stolz auf Innovation war. Der Konkurrent AMD produziert bereits reichlich 7-nm-Teile, ebenso wie andere Unternehmen wie das HiSilicon von Huawei, Apple mit seiner A-Serie und das Snapdragon von Qualcomm, die - alle nutzen die 7-nm-Fertigung von TSMC - bereits 2017 mit der 7-nm-Fertigung begonnen haben, und es besteht kein Zweifel an dieser Verzögerung Dies erklärt teilweise, dass Apple so sehr daran interessiert ist, einige Macs auf Apples eigene Prozessoren umzustellen.

Es gibt eindeutig ein ernstes Problem, da Intel sagt, dass die Erträge - die Menge der fehlerhaften gegenüber den nicht fehlerhaften produzierten Produkten - bei weitem nicht so hoch sind, wie sie sein sollten, und ein Jahr hinter dem Ziel zurückbleiben. Bevor 7nm auf die Straße kommt, werden wir anscheinend 2021 den 10nm-Prozess namens Alder Lake noch einmal verfeinern.

In einer Pressemitteilung sprach CEO Bob Swan über einen „Defektmodus ... der zu einer Ertragsverschlechterung führte“ im 7-nm-Prozess und wies erneut darauf hin, dass es sich um eine schlechte Situation handelt, da das Unternehmen „in Notfallpläne investiert hat, um sich gegen weitere Zeitpläne abzusichern Unsicherheit."

Toms Hardware fügt hinzu, dass in einem Investorenaufruf auch gesagt wurde, Intel könne sich bei der Chipherstellung auf Gießereien von Drittanbietern verlassen. Für ein Unternehmen mit eigenen Produktionsstätten ist das ein schwerer Schlag - es investierte 7 Milliarden US-Dollar in Fab 42 in Arizona, das speziell für die Herstellung von 7-nm-Chips entwickelt wurde.