USB 4-Spezifikationen und -Funktionen: Alles, was Sie über den neuen USB mit doppelter Geschwindigkeit wissen müssen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - USB ist eine der ultimativen Erfolgsgeschichten von Tech - ein universeller Standard, der seit 20 Jahren das Zentrum der kabelgebundenen Daten- und Energieübertragung ist.

In den letzten Jahren sind die Dinge jedoch etwas verwirrend geworden, da die USB 3.x-Standards mehrere Kabeltypen haben. Dies wurde durch mehrere Konnektivitätsstandards noch verwirrender.

Dies wird mit dem eingehenden USB 4.0 behoben, der einen einzigen Standardanschluss (USB-C) verwendet und mehrere Konnektivitätsstandards zusammenbringt.

Es wird von Intels Core-Prozessoren der 11. Generation sowie von Apple Silicon Macs unterstützt, beginnend mit MacBook Air, MacBook Pro 13 und Mac mini.

Die USB 4-Spezifikation wurde Ende 2019 veröffentlicht. Daher ist es an der Zeit, dass Geräte damit erscheinen. In der Regel dauert es ungefähr 18 Monate, bis Geräte auf den Markt kommen, sobald ein neuer Standard zum ersten Mal veröffentlicht wird. Derzeit sind über 50 Unternehmen am USB-Standard beteiligt, insbesondere diejenigen, die hinter der USB Promoter Group stehen - Apple, HP, Intel, Microsoft, ST Microelectoronics und Texas Instruments.

1995 - USB 1.0 debütierte und konnte 12 Megabit übertragen. USB 1.1 folgte und konnte auch mit älteren Geräten funktionieren. Der bekannte USB-Anschluss wurde eingeführt.

1998 - Der iMac G3 ist der erste Massenmarkt-PC, der serielle und parallele Ports zugunsten von USB ablegt.

2000 - USB 2.0 kommt ins Spiel und bietet einige Optionen für die Stromversorgung (der Vorläufer des Standards, mit dem Sie Ihr Telefon aufladen können). Debüt von USB-Sticks.

2008 - USB 3.0 feiert sein Debüt mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 5 Gbit / s. USB 3.1 wird als aktualisierte Version eingeführt.

2014 - USB-C oder USB Type-C feiert sein Debüt. Hierbei wird USB 3.1-Technologie verwendet, jedoch mit einem neuen Anschluss, der die alten USB-Anschlüsse übernimmt. Wie der proprietäre Lightning-Anschluss von Apple ist er symmetrisch und kann in beide Richtungen eingesteckt werden.

2017 - USB 3.2 wird erstmals erwähnt und bietet Datenraten von bis zu 20 Gbit / s. Es wird dieses Jahr (2019) eingeführt, aber es ist nicht so einfach, wie es scheint. Genau wie die Wi-Fi Alliance zuvor haben die Leute hinter USB entschieden, dass auch die alten Standards umbenannt werden.

USB 3.2 Gen 1, früher bekannt als USB 3.0, mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit / s.

USB 3.2 Gen 2, früher bekannt als USB 3.1, 10 Gbit / s Höchstgeschwindigkeit.

USB 3.2 Gen 2x2, das eigentlich "richtige" USB 3.2 ist, mit bis zu 20 Gbit / s.

Ja, wir machen das nicht nach, also erwarten Sie in den kommenden Monaten viel USB 3.2.

2019 - USB 3.2 wird für Produkte in den Regalen eingeführt, während USB 4.0 angekündigt wurde.

2020 - USB 4 wird sowohl von Apple Silicon Macs als auch von Intels Core-Prozessoren der 11. Generation unterstützt.

Eine der weiteren Verwirrungen in den letzten Jahren war die von Intel entwickelte schnelle Datenübertragungstechnologie Thunderbolt , die ursprünglich von Apple bereitgestellt wurde. Mittlerweile sind mehr als 400 PCs mit Thunderbolt 3 sowie 450 kompatiblen Peripheriegeräten auf dem Markt.

Thunderbolt funktioniert heutzutage über den USB-C-Anschluss (obwohl es zuvor über DisplayPort funktioniert hat, bevor USB-C üblich war). Thunderbolt hat jedoch zwei Hauptprobleme:

Erstens haben nicht alle Geräte Thunderbolt, und wenn Sie das Datenblatt nicht vor sich haben, ist nicht wirklich klar, was Geräte tun und was nicht. Dies liegt daran, dass der USB-C-Anschluss ein Thunderbolt-Anschluss sein kann, aber auch ein Standard-USB 3.x-Anschluss oder - jetzt - ein USB 4-Anschluss.

Zweitens können dieselben Geräte Ports haben, die Thunderbolt-kompatibel sind, und einige Ports, die nicht Thunderbolt-kompatibel sind - obwohl sie gleich aussehen. Damit...

Um die Sache zu vereinfachen, gab Intel bekannt, dass es seine Arbeit an Thunderbolt zur USB Promoter Group beigetragen hat - dem Branchenverband, der entscheidet, was der USB-Standard bedeuten soll.

Das bedeutet, dass Thunderbolt im Grunde genommen USB 4.0 unterstützt, sodass alle USB 4.0-Geräte und -Anschlüsse automatisch mit Thunderbolt-Geräten kompatibel sind, um eine superschnelle Datenübertragung sowie das Laden und Anzeigen von Geräten über ein einziges Kabel zu ermöglichen.

Gerätehersteller können Thunderbolt-Geräte herstellen, ohne Lizenzgebühren an Intel zu zahlen, was die Einführung erleichtern sollte.

Intel integriert Thunderbolt 3 jetzt auch in Intel-CPUs. Diese Bemühungen begannen 2019 mit den neuesten Core-Prozessoren der 10. Generation von Intel.

Die kleine Einschränkung besteht darin, dass Intel jetzt einen Thunderbolt 4 angekündigt hat, der Thunderbolt 3 sehr ähnlich ist, jedoch mindestens zwei 4K-Displays und PCIe-Datengeschwindigkeiten von bis zu 32 GB pro Sekunde sowie die Übertragung von Daten mit hohen 40 GB pro Sekunde unterstützt Geschwindigkeiten über ein Kabel bis zu 2 m. Wenn Ihr Gerät über Thunderbolt 4 verfügt, wird es definitiv auch USB 4 unterstützen.

"Das Hauptziel von USB ist es, die beste Benutzererfahrung zu bieten, indem Daten, Anzeige und Stromversorgung über eine benutzerfreundliche und robuste Kabel- und Steckerlösung kombiniert werden", sagte Brad Saunders, Vorsitzender der USB Promoter Group, in einer Erklärung.

"Die USB4-Lösung passt den Busbetrieb speziell an, um dies weiter zu verbessern, indem die Leistung weiter verdoppelt wird."

Ja, verdoppeln Sie die Leistung (40 Gbit / s) im Vergleich zur schnellsten Version von USB 3.x mit 20 Gbit / s. Es gibt jedoch eine etwas saure Note, da diese genau die gleiche Geschwindigkeit wie Thunderbolt 3 hat, was bedeutet, dass es für aktuelle Thunderbolt 3-Anhänger keine Verbesserung gegenüber einem Standard gibt, der bereits mehrere Jahre alt sein wird.

Bestehende USB-Typ-C-Kabel können über zwei Spuren übertragen werden. Wenn Sie über kompatible zertifizierte Kabel verfügen, können Sie bis zu 40 Gbit / s übertragen.

Der USB-C-Anschluss wurde zukunftssicher und reversibel konzipiert. Es wird bleiben. Der neue Standard ist abwärtskompatibel mit vorhandenen USB 3.2-, USB 2.0- und Thunderbolt 3-Hosts. Wenn sie jedoch keine USB-C-Anschlüsse haben, benötigen sie natürlich einen Adapter.

Schreiben von Dan Grabham.