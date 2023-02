Huawei hat eine aktualisierte Version seines MateBook 14s Laptops sowie eine brandneue Smartwatch, die Huawei Watch GT 3 SE, angekündigt.

Die Huawei Watch GT 3 SE ist eine Sport- und Fitness-Uhr der Einstiegsklasse mit einem 1,43-Zoll-AMOLED-Display aus Corning Gorilla Glass. Sie ist in zwei Farben erhältlich: Graphite Black und Wilderness Green, die entsprechend cool klingen.

Was die Funktionen angeht, bestätigt Huawei, dass die Uhr dank ihrer 5ATM-Einstufung 10 Minuten lang in bis zu 50 Metern Tiefe unter Wasser bleiben kann. Außerdem verfügt sie über mehr als 100 Sportmodi für diejenigen, die ihre Trainingseinheiten mit der Uhr verfolgen möchten. Darüber hinaus gibt es einen Herzfrequenz-Tracker, einen Stress- und Schlaf-Tracker und vieles mehr. Die Unterstützung von fünf Satellitensystemen, darunter GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo und QZSS, klingt auf jeden Fall beeindruckend. Huawei verspricht außerdem eine zweiwöchige Akkulaufzeit und kabelloses Aufladen.

Was den Preis angeht, so zahlen Käufer £160 / €200, egal für welche Farbe sie sich entscheiden. Die Uhr ist ab sofort direkt im Huawei-Shop erhältlich.

Das aktualisierte MateBook 14s bietet einen Intel Core™ i7-12700H Prozessor der 12. Generation und unterstützt erstmals Bluetooth 5.2. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein 3:2 2,5K Touch FullView Display, bis zu 1TB NVMe SSD und Unterstützung für bis zu 16GB RAM.

Die Akkulaufzeit wird in der Pressemitteilung nicht genannt, aber es heißt, dass Nutzer bis zu drei Stunden mit einer Ladezeit von nur 15 Minuten erwarten können, was für das Aufladen von Akkus ideal ist. Das Notebook ist nur in Space Grey erhältlich und kostet ab 1.299,99 €.

