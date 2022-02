Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

BARCELONA (Pocket-lint) - Huawei hat ein neues Flaggschiff-Laptop-Modell namens MateBook X Pro vorgestellt, das alles bieten soll, was Sie von einem modernen Allround-Laptop erwarten.

Ein großer Teil seiner Anziehungskraft ist zweifellos das Design. Es ist wirklich schlank – nur 5,4 mm an seiner dünnsten Stelle – und wiegt etwa 1,3 kg.

Die Displayränder sind ebenfalls superschlank, wodurch das neue 14,2-Zoll-Display fast die gesamte (oder 92,4 Prozent) der verfügbaren Fläche zur Verfügung stellt, um Sie in Inhalte einzutauchen.

Das Anzeigefeld selbst ist ein gestochen scharfes 3120 x 2080-Panel mit einer Dichte von 264 Pixeln pro Zoll. Noch wichtiger ist jedoch, dass es der erste Huawei -Laptop-Bildschirm ist, der mehr als eine Milliarde Farben unterstützt. Huawei verspricht Farben, die ebenso lebendig wie akkurat sind.

Darüber hinaus unterstützt es Bildwiederholfrequenzen von bis zu 90 Hz, was dazu beitragen sollte, scharfe, flüssige animierte Bilder zu ermöglichen.

Damit es effizient läuft, hat Huawei ein neues Kühlsystem gebaut, das aus zwei neuen Haifischflossen-Lüftern und Dampfkammern besteht, die zusammen den Laptop kühl halten, aber mit minimalem Lärm.

Es gibt insgesamt sechs Lautsprecher für den Sound mit eingebauten Tieftönern, die Ihnen helfen, ein bassiges, eindringliches Gefühl zu vermitteln - und nicht nur einen blechernen, hohen Klang. Vier Mikrofone sorgen außerdem dafür, dass Umgebungsgeräusche bei Anrufen auf ein Minimum reduziert werden.

Zu den weiteren Einbauten gehören der Core i7-Prozessor der 11. Generation, 16 GB RAM und bis zu 1 TB NVMe-PCIe-SSD-Speicher; was superschnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten bedeutet.

Eine positive Änderung gegenüber der vorherigen Generation ist, dass Huawei die Webcam endlich an die richtige Position gebracht hat. Es befindet sich nicht mehr in einer Taste auf der Tastatur. Stattdessen wurde die 720p-Webcam in den oberen Rahmen gequetscht.

Das große Multitouch-Trackpad wurde ebenfalls verbessert und bietet jetzt ein paar neue Tricks, wie die Möglichkeit, einen Screenshot mit einem schnellen Doppelklopfen zu machen und am linken und rechten Rand nach oben zu wischen, um die Bildschirmhelligkeit und -lautstärke anzupassen. Bei den Häfen gibt es vier; alle USB-C-Anschlüsse und alle unterstützen das Aufladen.

Das Huawei MateBook X Pro wird in Europa für 1899 € mit 16 GB RAM und 1 TB Speicher erhältlich sein.

Schreiben von Cam Bunton.