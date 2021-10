Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Da Laptops oft ähnlich aussehen, hat sich Huawei für eine Möglichkeit entschieden, sich abzuheben: Sein neues MateBook 14S-Laptop kommt in einem "Fichtengrün" -Finish. Ob Sie das als „aufgeputzt“ oder eher „durch den Wald gezogen“ empfinden, entscheiden Sie. Es gibt aber auch die klassischeren Space Grey und Mystic Silver Finishes.

Huawei hat eine Geschichte von unauffälligen, aber hochleistungsfähigen Laptops, wobei das MateBook 14S keine Ausnahme zu sein scheint. Es hat die neueste Hardware unter der Haube, mit dem Intel Core i7-Prozessor der 11.

Das 14,2-Zoll-Panel hier hat nicht nur eine Auflösung von 2,5K, was es superscharf macht, sondern bietet auch eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Das sind 50 Prozent mehr als die typischen 60 Hz eines Displays (dh 60 Zyklen pro Sekunde), was die visuelle Glätte unterstützen kann.

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass eine schnellere Bildwiederholrate in einem Laptop auftaucht - Sie können einige Gaming-Laptops mit 360-Hz-Panels kaufen, um die Dinge ins rechte Licht zu rücken - aber für den alltäglichen Benutzer wird diese Art von Boost bei einfachen Aufgaben wie z als Dokumenten-Scrolling.

Die Zahl 90 scheint auch ein anhaltendes Verkaufsargument zu sein, da Huaweis 90-W-SuperCharge-Schnellladetechnologie an Bord ist. Das ist etwas, was Laptops seit Jahren schmerzlich vermisst haben, daher ist es großartig zu sehen, dass ein Unternehmen in diesem Bereich voranschreitet. Das Unternehmen behauptet, dass 15 Minuten am Stecker drei Stunden Lebensdauer liefern könnten - super praktisch für die geschäftigen Konferenztage, an denen Stecker knapp sind.

An anderer Stelle gibt es einen Fingerabdruckscanner und eine Gesichtserkennung für die Anmeldung, KI-Geräuschunterdrückung für Anrufe, Wi-Fi 6 für schnelle Konnektivität und verbesserten Huawei Sound. Klingt, als hätte es alle wichtigen Zutaten, um ein großartiger Alltags-Laptop für Arbeit und Freizeit zu sein.

Das Huawei MateBook 14S – komplett mit Intel Core i7 der 11.

Beste Laptop-Deals für den Black Friday 2021: Welche Deals werden wir auf Laptops sehen? von Dan Grabham · 6 Oktober 2021