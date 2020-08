Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es sieht so aus, als ob Huawei plant, diesen Monat ein neues MateBook X vorzustellen. Das chinesische Unternehmen hat auf seinem Weibo- Kanal ein Bild des Laptops mit einem dünneren Design geteilt. Es wird auch ein 3K-Display erwartet.

Huawei wird das Gerät am 19. August in China vorstellen - sechs Monate nach der Vorstellung des aktuellen Modells in Barcelona. Das neue Modell verfügt über hauchdünne Displayblenden und wiegt weniger (ca. 1 kg) als das aktuelle Modell. Mit einem atemberaubenden Bildschirm, einer Menge Strom und Anschlüssen, einem gut aussehenden Finish und einer angemessenen Akkulaufzeit in Anbetracht der Spezifikation ist das MateBook X Pro ein Erfolg.

In vielerlei Hinsicht ist es das Windows-Laptop-Äquivalent des Apple MacBook Pro. Und seien wir ehrlich: Genau das möchte dieser Laptop sein. In einigen Bereichen ist es dank Touchscreen-Steuerung und einer besseren Tastatur wohl besser. Schauen Sie sich hier unseren Test des aktuellen Modells an .

Basierend auf dem von Huawei beworbenen Teaser sieht es so aus, als ob das kommende MateBook X verschiedene Anschlussoptionen hat, da ein USB-Typ-C-Anschluss von der linken Seite weggelassen wurde. Laut Sparrows News, die das Bild zum ersten Mal entdeckt haben, wird das neue MateBook X in verschiedenen Größen erhältlich sein. Die 3K-Anzeigeoption verfügt über ein "rahmenloses Metalldesign". Angeblich sind die Einfassungen so dünn, dass das Display zu schweben scheint.

Wir sind gespannt, was Huawei später in diesem Monat auf Lager hat.

Schreiben von Maggie Tillman.