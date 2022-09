Honor stellt auf der IFA ein aufgefrischtes MagicBook 14 Laptop vor

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Honor hat auf der IFA 2022 eine ganze Reihe neuer Produkte vorgestellt, darunter das neueste Notebook, das MagicBook 14.

Es ist das erste Mal, dass Honor sein eigenes Betriebssystem Turbo in ein Notebook packt, und obwohl die Namenskonventionen ein wenig seltsam sind, handelt es sich im Grunde um eine interne Auffrischung des bestehenden MagicBook 14.

Es gibt auch einige willkommene Upgrades, wie z. B. eine deutliche Verlängerung der Akkulaufzeit, die mit einer einzigen Ladung 17 Stunden halten soll, wobei eine 15-minütige Einschaltzeit für 3,5 Stunden ausreicht.

Für alle, die viel unterwegs arbeiten, ist das eine willkommene Abwechslung, ebenso wie die um fast 21 % gesteigerte Leistung dank des aktualisierten Intel Core i5-12500H-Prozessors der 12.

Es kann auf Wunsch mit einer dedizierten Grafikkarte konfiguriert werden, obwohl wir nicht sicher sind, wie kosteneffizient das sein wird.

Was das Design angeht, so ist es dem MacBook sehr ähnlich, mit einer Space-Grau-Farboption, von der wir ehrlich gesagt nicht wussten, dass andere Unternehmen ihre Designs so nennen können.

Honor sagt, dass die Vorbestellungen für das Notebook heute beginnen sollen, obwohl das Unternehmen noch nicht den Preis für das Notebook genannt hat, der eine wichtige Variable sein wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.