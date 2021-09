Das Honor MagicBook V 14 wird eines der ersten Windows-11-Laptops sein

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Windows 11 steht vor der Tür und wird Anfang Oktober auf den Markt kommen, aber es kann eine Weile dauern, bis es auf neuen Geräten weit verbreitet ist, nur wegen der langen Pipeline, die Tech-Starts in der Regel mit sich bringen.

Aus diesem Grund ist es interessant zu erfahren, dass Honors neues MagicBook V 14, ein Upgrade des bestehenden MagicBook 14, eines der ersten Laptops sein wird, das mit dem neuen Betriebssystem von Microsoft ausgeliefert wird, wenn es später in diesem Jahr auf den Markt kommt.

Leider haben wir nicht viele Details, auf die wir uns beziehen können, wenn es um die tatsächlichen Spezifikationen des Laptops geht, da die Nachricht im Rahmen einer Partnerschaftsankündigung zwischen Honor und Microsoft statt einer vollständigen Einführung des neuen Laptops kam.

Dennoch war das Standard MagicBook 14 ein wirklich solider kleiner Performer, daher können wir ziemlich sicher davon ausgehen, dass das V 14 es zumindest ein wenig verbessern wird, und die Hinzufügung der neuesten Windows-Software wird wahrscheinlich nicht viele Nachteile haben, wenn es um geht zukunftssicher.

Bester Laptop 2021: Top-Allgemein- und Premium-Notebooks für das Arbeiten von zu Hause und mehr von Dan Grabham · 16 September 2021

Der Laptop wird anscheinend später in diesem Monat, am 26. September, vollständig enthüllt, sodass wir dann über das Betriebssystem hinaus mehr darüber erfahren werden, und Honor wirbt mit einer noch besseren Integration zwischen Hardware und Software als etwas, auf das man sich in Bezug auf die Zukunft freuen kann Details zu dieser Veranstaltung.