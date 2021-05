Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Honor hat bekannt gegeben, dass sein MagicBook-Laptop, der in den Größen 14 Zoll und 15 Zoll erhältlich ist, die neuesten Intel Core i5- und i7-Prozessoren der 11. Generation in die Serie aufnehmen wird.

Honour hat sich nun von Huawei getrennt - wie erstmals im November 2020 angekündigt - und fungiert als unabhängiges Smartphone- und Technologieunternehmen. Dies führte zu brandneuen Produkten - wie dem auf der CES 2021 angekündigten MagicBook Pro -, die in Zukunft mehr erwartet werden.

Das Honor MagicBook 14 und das MagicBook 15 sind jedoch keine brandneuen Designs - es ist einfach so, dass die Innereien dieser Laptops für 2021 auf den neuesten Stand gebracht wurden.

Durch die Kopplung von Intel Core i-Prozessoren der 11. Generation sind auch Intel Iris Xe-Grafiken an Bord, was zu einer angemessenen Akkulaufzeit von über 10 Stunden beiträgt und eine grafisch intensivere Anwendung ermöglicht.

Die Designs umfassen eine Full HD-Bildschirmauflösung (1920 x 1080) mit umlaufender Blende sowie mehrere Anschlüsse, einschließlich HDMI, USB-C und USB-A, um allen aktuellen Anforderungen gerecht zu werden.

Das Aluminiumgehäuse ist nur in "Space Grey" geschnitten, was dem Verfahren einen eher MacBook-ähnlichen Look verleiht. Es ist jedoch eine gut aussehende Windows-Maschine zu einem fairen Preis. Beide Modelle sind ab sofort erhältlich. Der Verkauf beginnt in Großbritannien (ab 1199,90 GBP), Deutschland und Frankreich (ab 849,90 EUR).

Schreiben von Mike Lowe.