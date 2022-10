Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Möchten Sie Ihr Chromebook wieder wie neu machen? Das geht ganz einfach, indem Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Oder vielleicht möchten Sie Ihr altes Chromebook an jemanden weitergeben, müssen es aber vorher löschen. In diesem Fall sollten Sie einen Werksreset durchführen. In jedem Fall sollten Sie wissen, dass beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen alle lokal auf der Festplatte Ihres Chromebooks gespeicherten Informationen gelöscht werden, einschließlich aller Dateien im Ordner "Downloads".

Wenn Sie also Ihr Chromebook auf die Werkseinstellungen zurücksetzen wollen, sollten Sie wissen, dass alle Daten auf dem Laptop für immer verloren sind. Sichern Sie Ihre Dateien in der Cloud, z. B. in Google Drive, oder auf einem externen Laufwerk, wenn Sie diese Methode zum Speichern Ihrer alten Fotos, Dokumente usw. bevorzugen (Pocket-lint hat einen separaten Leitfaden zur Funktionsweise von Google Drive, wenn Sie mehr über den Cloud-Speicherdienst von Google wissen möchten).

Das Zurücksetzen eines Chrome OS-Rechners auf die Werkseinstellungen kann in wenigen Schritten durchgeführt werden und nimmt überhaupt keine Zeit in Anspruch. Hier ist die Anleitung.

So setzen Sie ein Chromebook auf die Werkseinstellungen zurück

Schalten Sie zunächst Ihr Chromebook ein und melden Sie sich ab. Führen Sie dann die folgenden Schritte aus:

Halten Sie die Tastenkombination Strg + Alt + Umschalt + r gedrückt. Wählen Sie Neustart. Wählen Sie in dem angezeigten Feld Powerwash > Fortfahren.

So einfach ist das. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich mit einem Google-Konto anzumelden. Das Konto, mit dem Sie sich nach dem Zurücksetzen Ihres Chromebooks anmelden, ist das Besitzerkonto.

Was passiert, wenn Sie ein Chromebook auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?

Laut Google werden beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen alle Informationen auf der Festplatte Ihres Chromebooks gelöscht, einschließlich Ihrer Einstellungen, Anwendungen und Dateien.

Wird beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch Ihr Google Drive gelöscht?

Nein. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen löscht keine Ihrer Dateien auf Google Drive. Es werden auch keine Daten von Ihrer externen Festplatte gelöscht, wenn Sie diese zur Sicherung Ihres Chromebooks verwendet haben.

Kann man ein Chromebook für die Schule oder die Arbeit auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?

Nein. Wenn Sie Ihr Chromebook auf der Arbeit oder in der Schule verwenden, können Sie es nicht zurücksetzen. Laut Google sollten Sie Ihren Administrator bitten, die Daten auf Ihrem Chromebook zu löschen und das Gerät erneut im Arbeits- oder Schulnetzwerk anzumelden.

Möchten Sie mehr wissen?

Google hat eine Support-Seite, wenn Sie weitere Details benötigen. Auf einer weiteren Support-Seite erfahren Sie, wie Sie ein Chromebook nach dem Zurücksetzen einrichten können.

Schreiben von Maggie Tillman.