Google verwirft Pixelbook-Pläne

(Pocket-lint) - Berichten zufolge hat Google sein Pixelbook-Team aufgelöst und das Produkt eingestellt.

Da das Chromebook-Flaggschiff angeblich nächstes Jahr auf den Markt kommen soll, war es schon weit in der Entwicklung, und die Nachricht kommt etwas überraschend.

Google-CEO Sundar Pichai hatte zuvor erklärt, dass er plant, Einstellungen zu verlangsamen und einige Projekte zu streichen, und es hat den Anschein, dass das Pixelbook-Team eines der ersten war, die gehen mussten.

"In einigen Fällen bedeutet das, dass wir dort, wo sich Investitionen überschneiden, konsolidieren und Prozesse rationalisieren", sagte Pichai in einem internen Memo im Juli.

"In anderen Fällen bedeutet das, die Entwicklung zu pausieren und die Ressourcen auf Bereiche mit höherer Priorität zu verlagern." - Und genau das scheint in diesem Fall geschehen zu sein.

Die Pixelbook-Reihe bestand aus High-End-Chromebooks, die das Betriebssystem von seiner besten Seite zeigten.

Aber während die Hardware wunderschön war, war das Preisschild schwer zu verdauen, da die meisten Käufer in dieser Preisklasse sich stattdessen für ein Windows-Gerät oder ein MacBook entschieden.

Die letzte Veröffentlichung, die wir gesehen haben, war das Pixelbook Go Ende 2019, ein erschwinglicheres, aber immer noch leistungsstarkes Chromebook mit einem Preisschild von 649 US-Dollar.

Chromebooks erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und erlebten einen wahren Verkaufsschub, als die Pandemie zum ersten Mal ausbrach, aber die meisten entschieden sich für günstigere Geräte.

Dennoch ist die Auswahl an höherwertigen Chromebooks heute größer denn je, und da einige Hersteller wettbewerbsfähigere Preise anbieten können, ist die Präsenz von Google in diesem Bereich nicht mehr so entscheidend wie früher.

Wir sind traurig, dass die Produktlinie verschwindet, aber wer weiß, vielleicht kehrt sie ja in Zukunft zurück. Google schien lange Zeit mit Android-Tablets fertig zu sein, und jetzt erwarten wir eine Rückkehr, das Gleiche könnte für Pixelbooks gelten.

Schreiben von Luke Baker.