(Pocket-lint) - Wenn du ein Chromebook hast, hast du vielleicht festgestellt, dass einfache Dinge wie Kopieren und Einfügen nicht so einfach sind, wie du es gerne hättest.

Das Kopieren und Einfügen von Text von einer Sache in eine andere sollte ganz einfach sein. Wenn du also wissen willst, wie du das mit deinem Chromebook machen kannst, dann bleib bei uns, denn wir geben dir die Tipps, die du brauchst.

Eine der einfachsten Möglichkeiten zum Kopieren und Einfügen auf einem Chromebook ist die Verwendung von Tastenkombinationen. Wenn Sie schon einmal einen Windows-Rechner benutzt haben, werden Ihnen diese Tastenkombinationen vertraut sein.

Um mit der Tastatur zu kopieren und einzufügen, müssen Sie zunächst markieren, was Sie kopieren möchten. Verwenden Sie das Trackpad, um den Cursor in der Nähe der Stelle zu platzieren, die Sie kopieren möchten, und halten Sie dann die Umschalttaste gedrückt, während Sie den Cursor mit den Pfeiltasten in die richtige Richtung schieben. Dadurch sollte der betreffende Text hervorgehoben werden, und Sie können damit ganz einfach Wörter oder ganze Sätze kopieren.

Sobald der gewünschte Text hervorgehoben ist, halten Sie die STRG-Taste auf der linken Seite der Tastatur gedrückt und drücken Sie C. Dies ist die Abkürzung für das Kopieren.

Im nächsten Schritt klicken Sie auf das Fenster, die Registerkarte oder die Anwendung, in die Sie den Text kopieren möchten, und drücken STRG+V. Dadurch wird der kopierte Text eingefügt.

Wenn Sie mit dem Kopieren und Einfügen auf Ihrem Chromebook beschäftigt sind, kann es vorkommen, dass Sie ungewollt zusätzliche Dinge mit Ihrem Text kopieren.

Wenn Sie Text aus dem Internet auswählen, kann es vorkommen, dass HTML-Code mitkopiert wird, der dann an anderen Stellen Probleme verursacht, z. B. in Form von seltsamen Stilen oder Code an Stellen, an denen er nicht sein sollte.

Die gute Nachricht ist, dass es möglich ist, diesen Code zu kopieren und einzufügen und gleichzeitig zu entfernen. Beginnen Sie mit dem Kopieren, wie Sie es normalerweise tun würden. Aber anstatt den Code sofort einzufügen, klicken Sie auf die Stelle, an der Sie ihn einfügen möchten, und drücken Sie STRG+SHIFT+V. Dies ist das Standardkürzel für das Einfügen ohne Formatierung. Dabei werden alle lästigen Stile, Codes oder andere Dinge entfernt, und Sie erhalten nur den reinen Text.

Alternativ können Sie den Text auch zunächst in einen Texteditor wie Text and Caret einfügen und ihn dann an der gewünschten Stelle einfügen. Dabei wird auch die Formatierung entfernt.

Wie Sie wissen, ist das Design von Chromebooks anders als bei anderen Laptops. Chromebooks verfügen zwar über ein Trackpad, aber nicht über zwei Tasten wie ein herkömmliches Trackpad, sodass Sie nicht einfach auf die rechte Seite des Trackpads drücken können, um einen Rechtsklick auszuführen. Das kann den Zugriff auf das Menü erschweren, das man normalerweise mit der rechten Maustaste aufrufen würde.

Natürlich können Sie eine Maus anschließen und diese stattdessen verwenden, aber es gibt eine Möglichkeit, einen Rechtsklick auszuführen, ohne dies zu tun. Sie müssen nur zwei Finger gleichzeitig auf das Trackpad drücken.

Die andere Möglichkeit zum Kopieren und Einfügen besteht darin, den gewünschten Text mit dem Trackpad zu markieren und dann zwei Finger auf dem Trackpad zu drücken, um das Menü zu öffnen. In diesem Menü sehen Sie die Option zum Kopieren, Einfügen und Einfügen ohne Formatierung. Klicken Sie also einfach auf "Kopieren" und wiederholen Sie den Vorgang überall dort, wo Sie den Text benötigen.

Sie können dieses Rechtsklickmenü auch zum Kopieren von Bildern verwenden. Klicken Sie einfach auf das Bild und verwenden Sie dann die Zwei-Finger-Verknüpfung auf dem Trackpad, um das Menü zu öffnen. Klicken Sie dort auf Bild kopieren und kopieren Sie es dann in das Dokument oder an eine andere Stelle, die Sie benötigen.

Es gibt noch weitere wissenswerte Dinge, die das Kopieren und Einfügen auf dem Chromebook erleichtern:

Sie können nicht nur mit zwei Fingern auf das Trackpad klicken, sondern auch das Menü aufrufen, indem Sie die ALT-Taste gedrückt halten und gleichzeitig auf das Trackpad klicken.

Mit dem Zwei-Finger- oder ALT+Klick-Trick können Sie ganz einfach Video-URLs kopieren (z. B. um YouTube-Videos zu teilen).

Um eine ganze Seite und nicht nur einen ausgewählten Textausschnitt zu kopieren, verwenden Sie die Tastenkombination STRG+A. Damit wird allerdings alles auf der Seite kopiert.

Wenn Sie mehrere Dinge auf einmal kopieren müssen, gibt es Chromebook-Erweiterungen, die Ihnen dabei helfen können. MultiCopy Clipboard, Copy & Paste ist ein Beispiel, das man ausprobieren sollte. Damit werden Dinge lokal gespeichert, so dass Sie darauf zugreifen können, wenn Sie sie brauchen.

