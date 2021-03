Google erläutert die neuen Funktionen von Chrome OS zum 10-jährigen Jubiläum

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat in den kommenden Wochen einige neue Chrome OS-Funktionen für Chromebooks vorgestellt. Die Verbesserungen fallen zeitlich mit dem 10-jährigen Jubiläum von Chrome OS (das ist vorbei geflogen!) In diesem Jahr zusammen.

Die neuen Funktionen sind das Ergebnis eines bemerkenswerten Jahres für den Verkauf von Chromebooks und - wie von Alexander Kuscher, Director of Product Management bei Chrome, erläutert - Teil von Googles Plan, die Plattform weiterzuentwickeln und zu erweitern. Die Updates sind in zwei Aspekte unterteilt: Sie erledigen die Dinge schneller und arbeiten mit mehreren Geräten.

Wie Sie sehen werden, sind viele der Funktionen von anderen Betriebssystemen wie Windows und MacOS erkennbar. Google hat auch verschiedenen Symbolen ein neues Aussehen gegeben.

Die Verbesserungen für mehrere Geräte sind möglicherweise am interessantesten, da sie dazu beitragen, dass Ihr Chromebook besser mit Android-Handys funktioniert. Erstens wird Chrome OS mit Nearby Share zusammenarbeiten - Google hat die Funktion im Jahr 2020 auf Android gebracht. Mit Nearby Share können Sie Dateien, Links, Bilder und mehr für Android-Benutzer in der Nähe freigeben. Dies ähnelt AirDrop unter iOS, macOS und iPadOS.

Phone Hub ist ein One-Stop-Kontrollzentrum für die Arbeit mit Ihrem Android-Telefon. Sie können auf Texte antworten, Ihr Gerät suchen, Chrome-Registerkarten von Ihrem Telefon aus anzeigen und so weiter.

Wi-Fi Sync unter Chrome OS kann jetzt auch eine Verbindung zu vertrauenswürdigen Netzwerken herstellen, die Sie auf Ihrem Telefon verwendet haben, sodass Sie keine Anmeldeinformationen mehr eingeben müssen.

Kuscher fügt hinzu: "Seien Sie gespannt auf weitere Feature-Releases in diesem Jahr, mit denen Ihre Geräte besser zusammenarbeiten können." Faszinierend.

Dann gibt es einige Geschwindigkeitsverbesserungen. Kuscher noch einmal: "Wir haben wichtige Teile des Chromebook-Erlebnisses basierend auf Ihrem Feedback neu gestaltet und neue Funktionen hinzugefügt, die es einfach machen, Dinge schnell zu erledigen, sodass Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können, nicht auf Ihre Tools."

Sie können jetzt Dateien, Bilder und Links zwischen Apps und dem Web in weniger Schritten wie auf einem mobilen Betriebssystem freigeben. Wenn Sie in einer unterstützten App oder Website auf Freigeben klicken, wird eine Liste der Apps angezeigt, mit denen Sie Inhalte direkt freigeben können.

Der Bildschirmleser Select-to-Speak verfügt außerdem über neue Steuerelemente, mit denen Sie die Lesestimme in Echtzeit beschleunigen, verlangsamen und anhalten sowie problemlos zu verschiedenen Textabschnitten springen können.

Mediensteuerelemente sind jetzt auch direkt in das Menü "Schnelleinstellungen" integriert. Es gibt auch ein neues Screen Capture-Tool im Menü "Schnelleinstellungen", das den stark verbesserten Clipping-Tools ähnelt, die wir in letzter Zeit für Windows 10 und MacOS gesehen haben. Sobald Sie eine Bildschirmaufnahme gemacht haben, wird diese sofort in Tote angezeigt. Dies ist "ein neuer Bereich, in dem wichtige Dateien immer zur Hand sind". Öffnen Sie die Tasche aus Ihrem Regal und Sie sehen alle Ihre letzten Downloads, aktuellen Screenshots und angehefteten Dateien.

Es gibt auch eine neue Zwischenablage, sodass Chrome OS die letzten fünf kopierten Elemente speichert, ohne zwischen Fenstern wechseln zu müssen. Drücken Sie die Starttaste, um die Zwischenablage zu verwenden.

Das Chromebook-Setup für Eltern und Erziehungsberechtigte wurde ebenfalls optimiert. Wenn Eltern jetzt ein neues Chromebook mit dem persönlichen Google-Konto ihres Kindes (verwaltet mit Family Link) einrichten, können sie sofort ein Schulkonto und eine PIN hinzufügen, falls sie dies wünschen.

Wenn Sie einen Neustart durchführen müssen, werden alle Ihre Fenster auf den vorherigen Stand zurückgesetzt.

Schreiben von Dan Grabham.