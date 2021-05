Alienware neckt Laptops der X-Serie mit neu gestalteter Kühlung und erweitert den m15 R6 um die neuesten Intel-Chips

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Dell hat einen brandneuen Laptop der Alienware X-Serie gehänselt, der später in diesem Jahr erhältlich sein wird. Die neue Produktreihe wird eine brandneue Kühllösung enthalten, die laut Angaben des Unternehmens ein "Gallium-Silikon-Thermo-Grenzflächenmaterial" oder kurz TIM ist.

Es ist als Element 31 bekannt und es ist wahrscheinlich eine Art Wärmeschicht, um den Wärmewiderstand zu verringern. Abgesehen von der Tatsache, dass voraussichtlich Intel Core-Chips der 11. Generation und GPUs der Nvidia GeForce RTX 30-Serie verwendet werden, sind andere Details in Bezug auf die technischen Daten derzeit recht dünn.

Wir wissen auch, dass die neuen Laptops das neue Quad-Fan-Design von Alienware verwenden werden, das für dünne, aber leistungsstarke Gaming-Laptops entwickelt wurde.

In der Tat wird die X-Serie der dünnste Gaming-Laptop sein, den Alienware jemals hergestellt hat, und Dell sagt, der neue Laptop sei "so voll von zum Patent angemeldeter Technologie, dass wir eine separate Ankündigung benötigen, um die Details zu teilen (Spoiler: Schalten Sie auf Alienware um Aktualisiere Twitch Stream am 1. Juni!). " Dann werden wir mehr wissen - nicht lange warten.

Alienware fügt hinzu, dass der neue Laptop über eine nachhaltige Verpackung verfügen wird, wie dies jetzt bei den XPS- und Precision-Modellen von Dell der Fall ist.

Dell hat außerdem die neuesten mobilen Prozessoren der Intel Core H-Serie der 11. Generation zu den Alienware m15 R6- und Dell G15-Spielesystemen hinzugefügt, die beide auch über Laptop-GPUs der Nvidia GeForce RTX 30-Serie verfügen.

Sie können bis zu 8 Core Core i9-11900H-Chips angeben, während Sie Grafiken vom RTX 3050 Ti bis zum RTX 3080 erhalten. Außerdem stehen bis zu 32 GB RAM und 4 TB Speicher zur Verfügung. Es wird ab dem Sommer verfügbar sein.

Schreiben von Dan Grabham.