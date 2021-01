Alienware aktualisiert m17 und m15 mit der neuen RTX 3000-Grafik von Nvidia

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Dell hat auf der CES 2021 Updates für wichtige Alienware-Geräte angekündigt. Alienware m15 und m17 R4 verfügen über die ebenfalls neu angekündigten Grafiken der Nvidia GeForce RTX 30-Serie.

Die Laptops verfügen über bis zu 4 TB Speicher (wow) und einen schnelleren Speicher als zuvor bei bis zu 2933 MHz. Der m17 R4 verfügt außerdem über eine neue Version der Cryo-Tech-Kühltechnologie von Alienware, die auf Dampfkammern basiert. Dieses Modell verfügt außerdem über ein optionales 360-Hz-Full-HD-Display. Es gibt auch einen aktualisierten HDMI 2.1-Anschluss zum Anschließen an die neuesten Monitore und Fernseher mit bis zu 120 Hz.

Beide Laptops sind in den Ausführungen Lunar Light und Dark Side of the Moon (siehe, was sie dort gemacht haben) mit einer neuen matten Oberfläche auf der Vorderseite erhältlich.

Alineware kündigte außerdem seinen neuen Aurora Ryzen Edition M10-Desktop mit den Ryzen 5000-Desktop-Chips und der Wahl zwischen Grafiken der AMD Radeon RX 6800 XT-Serie oder der Nvidia GeForce RTX 30-Serie an. Der Desktop unterstützt jetzt bis zu 128 GB Dual Channel HyperX FURY DDR4-Speicher.

Dell hat während der CES keine Updates für seine XPS-Produktreihe angekündigt, da diese bereits mit den neuesten Core-Prozessoren der 11. Generation von Intel verfügbar sind. Es wurde jedoch über eine Reihe anderer Laptop-Updates gesprochen, insbesondere über die Latitude-Serie. Es gab auch Monitore mit integrierten Microsoft Teams-Steuerelementen sowie ein neues 40-Zoll-Ultrawide-Display.

Schreiben von Dan Grabham.