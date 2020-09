Dell aktualisiert das XPS 13 und XPS 13 2-in-1 mit Intel Core der 11. Generation und mehr

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Dell hat das beliebte XPS 13 und XPS 13 2-in-1 mit aktualisierten Designs aktualisiert, vor allem aber mit neuen Intel Core-Prozessoren der 11. Generation (bis zum Quad-Core Core i7-1165G7) und den dazugehörigen Xe-Grafiken.

Die neuen Laptops werden ab dem 30. September in den USA und in den kommenden Wochen in Europa erhältlich sein.

Die neuen Laptops, die vor einigen Wochen zusammen mit dem Intel-Start getestet wurden, entsprechen dem neuen Evo-Standard von Intel und verfügen über eine Thunderbolt 4-Datenverbindung über USB-C. Die Speichermodule wurden auch auf einen schnelleren LPDDR4x-Speicher aktualisiert - 4267 MHz anstelle von 3733 MHz.

Dell hat auch das Design des XPS 13 2-in-1 aktualisiert, um es an das etwas trendigere XPS 13 aus bearbeitetem Aluminium in Silber / Schwarz und Weiß (Frost) anzupassen, während es endlich eine Windows Hello-kompatible Webcam gibt. Es war etwas bizarr, dass dies nicht im letztjährigen Modell enthalten war. Auch hier gibt es einen Fingerabdruck-fähigen Netzschalter.

Die meisten angebotenen Pakete bleiben jedoch mit den verfügbaren Full HD + - und 4K Infinity Edge-Displays gleich. Das letztere Panel ist Dolby Vision-zertifiziert und die Bildschirme sind durch Gorilla Glass 6 geschützt.

Die Laptops werden auch in einer neuen nachhaltigen Verpackung aus recycelten Materialien geliefert.

Schreiben von Dan Grabham.