Sparen Sie 500 $ bei einem unserer beliebtesten Gaming-Notebooks - dem Asus ROG Zephyrus G14

(Pocket-lint) - Das Asus ROG Zephyrus G14 ist ein fantastisches, kompaktes Gaming-Notebook, das für seinen kleinen Rahmen überraschend viel Leistung bietet.

Als wir dieses Notebook gesehen haben, hat es uns aufgrund seiner Mobilität, Leistung und Gaming-Performance sehr gut gefallen. Jetzt ist es dank des Black Friday-Rabatts noch attraktiver geworden.

Bei Best Buy gibt es ein Angebot für das Asus ROG Zephyrus G14, bei dem 500 US-Dollar vom üblichen Verkaufspreis abgezogen werden. Das ist ein ziemlicher Rabatt. Jetzt können Sie das Zephyrus G14 für nur $899,99 kaufen.

Das ist das beste Angebot, das wir für dieses Notebook gesehen haben. Wenn Sie nicht in den USA leben, können Sie die Links in unserem Widget nutzen, um zu sehen, ob es in Ihrer Region andere Angebote gibt:

Dieses spezielle Modell hat einige ziemlich gute Spezifikationen für Ihr Geld, darunter eine AMD Ryzen 7 5800HS CPU, 512 GB superschnellen NVMe SSD-Speicher, 16 GB DDR4 RAM und eine hervorragende Nvidia GeForce RTX 3060 GPU. Mit diesen Spezifikationen sollten die meisten Spiele leicht zu bewältigen sein und für eine tolle Grafik während deiner Gaming-Sessions sorgen.

Das schlanke und leichte Design macht es außerdem perfekt tragbar, sodass du es überallhin mitnehmen und verwenden kannst. Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Gaming-Laptop sind, aber kein Vermögen ausgeben wollen, dann könnte dies das richtige Angebot für Sie sein.

Schreiben von Adrian Willings.