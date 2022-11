Dieses Lenovo IdeaPad Gaming 3 ist ein wahnsinniges Schnäppchen für einen Gaming-Laptop

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Gaming-Laptops sind in der Regel lächerlich teuer. Sie sind mit allerlei Technik ausgestattet, um Ihnen eine großartige Grafik und hohe FPS zu bieten, kosten aber auch eine Menge Geld.

Dieses Black Friday-Angebot für ein Lenovo-Gaming-Notebook widerspricht diesem Trend, indem es den üblichen Preis um bis zu 33 Prozent senkt.

Es handelt sich um das Lenovo IdeaPad Gaming 3. Dabei handelt es sich um ein kürzlich veröffentlichtes Gaming-Gerät, das mit einer AMD-CPU und einer Nvidia GeForce RTX 3050-Grafikkarte ausgestattet ist.

In den USA ist das Modell 2022 derzeit mit einem Preisnachlass von 300 Dollar auf den UVP für nur 599,99 Dollar erhältlich. Dieses Gerät verfügt über eine AMD Ryzen 5 6600H-CPU, 8 GB DDR5-RAM, eine 258 GB große SSD, eine Nvidia GeForce RTX 3050-GPU und einen 15,6-Zoll-1080p-Bildschirm.

In Großbritannien ist ein Modell mit einer geringfügigen Spezifikation 200 Pfund billiger als normal, so dass es nur 599,99 Pfund kostet. Dieses Modell hat im Wesentlichen die gleichen Spezifikationen, aber mit einer AMD Ryzen 5 5600H CPU anstelle der 6600H. Trotzdem ist es ein echtes Schnäppchen, vor allem mit der RTX 3050 GPU. Es ist auch ein sinnvoller Kauf, da es eine größere 512-GB-SSD hat, was mehr Platz für Ihre Spiele bedeutet.

