Wir haben den neuen brillenlosen 3D-OLED-Bildschirm von Asus ausprobiert, und er ist ziemlich beeindruckend

(Pocket-lint) - Im Rahmen seiner CES-Präsentation hat Asus seine neue brillenlose 3D-OLED-Technologie namens Asus Spatial Vision vorgestellt.

Die neue Technologie ist exklusiv für Asus, zumindest wenn es um OLED-Panels geht - was bedeutet, dass wir möglicherweise IPS-Varianten von anderen Herstellern sehen werden.

Die Technologie nutzt die Webcam, um jedes Auge zu verfolgen, und wendet einen linsenförmigen Filter auf das Display an, um einen beeindruckenden 3D-Effekt zu erzeugen, ohne dass eine Brille benötigt wird.

Das neue ProArt Studiobook 16 und das Asus Vivobook Pro 16, die im dritten Quartal 2023 auf den Markt kommen sollen, werden erstmals damit ausgestattet sein.

Wir hatten vor ein paar Wochen bei einem Briefing vor der CES die Gelegenheit, es selbst auszuprobieren, und es ist beeindruckender, als wir es uns hätten vorstellen können.

Der 3D-Effekt hat eine echte Tiefe und lässt Objekte bis zu einer Entfernung von etwa 4-5 Zoll vom Display schweben.

Der Effekt kann auch in umgekehrter Richtung angewendet werden, so dass das Bild nach innen taucht und es so aussieht, als könne man direkt in den Bildschirm greifen.

Eine große Einschränkung ist im Moment natürlich die Menge der Inhalte, die diese Funktion nutzen können.

Uns wurde eine Demonstration der Verwendung mit 3D-Modellen gezeigt, wobei die Idee war, dass die Technologie den Designprozess für CAD-Modellierung und 3D-Druck unterstützen könnte.

Wir sahen uns auch den Trailer zu Avatar: The Way of Water an, der nicht speziell für die Technologie entwickelt wurde, sondern von Standard-3D-Modellen übernommen wurde - mit ziemlich guten Ergebnissen.

Asus hat sich mit Dimenco zusammengetan, um Entwicklern Werkzeuge und Richtlinien für simulierte Realitätsinhalte, einschließlich Gestensteuerung und interaktives Lernen, an die Hand zu geben.

Asus hofft, ein Ökosystem rund um diese neue 3D-Technologie aufbauen zu können. Aus diesem Grund wird Spatial Vision nicht in den Verbrauchermodellen, sondern in den Notebooks der Creator-Klasse eingeführt.

Ob daraus viel wird, wird die Zeit zeigen, aber für den Moment ist es eine sehr beeindruckende Demonstration der Richtung, in die sich die 3D-Technologie entwickelt.

