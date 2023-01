Asus ROG stellt auf der CES 2023 eine Reihe neuer Gaming-Laptops vor

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Gaming-Sparte von Asus, Republic of Gamers, hat die CES stilvoll eröffnet und eine Reihe von hochspezialisierten Gaming-Laptops für 2023 vorgestellt.

Bei den neuen Laptops dreht sich alles um maximale Leistung und sie sind mit den neuesten und besten Chips von Intel, AMD und Nvidia ausgestattet.

Wie üblich liegt ein großer Schwerpunkt auf der Kühlung, um das volle Potenzial dieser Hardware auszuschöpfen. Verbesserungen bei der Luftzirkulation, der Wärmeableitung und der Software sorgen dafür, dass diese Modelle kühler und leiser als je zuvor laufen.

Einige Modelle verwenden sogar die Flüssigmetallverbindung Conductonaut Extreme von Thermal Grizzly anstelle von herkömmlicher Wärmeleitpaste, um die Kühlung und Haltbarkeit zu verbessern. Asus ist immer noch der einzige Notebook-Hersteller, der diese Technik in großem Umfang einsetzt.

Werfen wir also einen Blick auf die Modelle:

2023 Strix Produktreihe

Scar 16/18

G16/18

Scar 17

G17

Die auffälligste Änderung bei den neuen Strix-Modellen ist, dass das Scar 16 und 18 sowie das G16/18 jetzt alle ein 16:10-Display mit einem Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis von 89 % haben. Wir bevorzugen 16:10-Displays für den produktiven Einsatz, und auch wenn diese Geräte auf Spiele ausgerichtet sind, werden sie wahrscheinlich auch für die Arbeit genutzt werden. Wir sind also große Fans dieses Schrittes.

Die Bildwiederholfrequenz beträgt durchgängig 240 Hz, und das Scar 16 und 18 können mit einem QHD-Mini-LED-Panel mit einer erstaunlichen Spitzenhelligkeit von 1100 cd/m² konfiguriert werden.

Natürlich erhalten wir eine Auswahl der neuesten Intel 13th Gen HX-Serie Chips, zusammen mit Ryzen 9 Optionen und bis zu einer RTX 4090 Laptop-GPU mit einem 175W TGP. Es gibt verbesserte Kühllösungen für das gesamte Sortiment und alle diese Modelle verwenden Conductonaut Extreme Flüssigmetallverbindungen.

2023 Zephyrus Produktreihe

Duo 16

G16

M16

G14

Die neueste Iteration des großartigen Duo 16 mit zwei Bildschirmen bietet eine verbesserte Kühlung mit 30 % mehr Luftstrom als das Vorgängermodell. Es kann mit einem 240Hz QHD Mini-LED-Panel und bis zu einem Ryzen 9 Zen 4 Prozessor konfiguriert werden. Der Bildschirm verfügt über eine neue Beschichtung, die in das Panel selbst geätzt ist, um eine noch schärfere Darstellung zu ermöglichen.

Das M16 ist das erste 16-Zoll-Notebook von Asus, das mit der fantastischen AniMe Matrix-Beleuchtung auf dem Deckel ausgestattet ist. Die Marke hat es geschafft, ein 16:10 16-Zoll-Display in ein 15-Zoll-Gehäuse zu quetschen, mit einem Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 92 Prozent, um die ultimative Portabilität zu gewährleisten.

Das G16 ist jetzt in der Lage, bis zu 120 W GPU-Leistung zu liefern, mit einer RTX 4090 an Bord, in einem Gehäuse, das nur 19,9 mm dick ist und nur 2 kg wiegt.

Das G14 kann mit einer AniMe Matrix oder einem 165Hz Mini-LED-Display konfiguriert werden, aber leider kann man nicht beides auf demselben Gerät bekommen. Es verwendet eine massive Dampfkammer, Flüssigmetall und Arc Flow-Lüfter, um bis zu 125W TGP zu ermöglichen. Dieses Modell ist auch mit einer RTX 4090 GPU konfigurierbar.

2023 Flow-Aufstellung

Z13

X13

X16

XG mobile der nächsten Generation

Die Flow-Reihe von Asus erhält ein neues XG-Mobile-Dock mit der neuesten Nvidia GeForce RTX 4090 als Herzstück. Dieses neue Gerät ist auch mit den aktuellen Modellen abwärtskompatibel, falls Sie nach einem Upgrade suchen.

Das Convertible Z13 erhält eine Gorilla Glass DXC-Beschichtung auf dem Display sowie eine neue RGB-Tastaturabdeckung. Außerdem wird es mit den neuesten Intel- und Nvidia-Chips der 13. Generation der 40er-Serie ausgestattet und verfügt über eine Ladeleistung von 130 Watt statt 100 Watt wie das aktuelle Modell.

Die Akkukapazität des X13 wurde um 20 Prozent erhöht und das Design wurde ein wenig überarbeitet. Das Touchpad ist 56 Prozent größer und die Tastatur wurde in Richtung Display verschoben, um dies zu ermöglichen. Es kann mit einem Ryzen 9-Prozessor und einer RTX 4070-GPU konfiguriert werden.

Das Flow X16 kann mit einem QHD 240Hz Gorilla Glass DXC Touchscreen, i9 13900H Prozessor, 2TB SDD Speicher und Nvidia RTYX 4070 konfiguriert werden. Es unterstützt Stifteingabe, Nvidia Canvas und das XG Mobile Dock.

