Asus kündigt die Einführung eines 3D-OLED-Laptops auf der CES 2023 an

(Pocket-lint) - Asus bereitet sich möglicherweise darauf vor, auf der CES 2023 ein neues Notebook mit einem 3D-OLED-Display vorzustellen.

Wir erwarten eine Reihe von Neuvorstellungen auf der Messe in Las Vegas im Januar, und Asus hat sich zu seinen Plänen bedeckt gehalten.

Das Unternehmen hat jedoch eine Teaser-Kampagne gestartet, in der es nicht nur sein Launch-Event bestätigt, sondern auch ein paar Hinweise darauf gibt, was zu erwarten ist.

Zunächst einmal sind da die allgemeinen visuellen Eindrücke, die Asus in den sozialen Netzwerken veröffentlicht hat, wobei ein 2D-Bild verwendet wird, das eigentlich 3D ist, da sich die Perspektive ändert.

Dann gibt es noch das Wiederauftauchen von Bildern im Magic Eye-Stil. Ja, wenn Sie die Technik noch beherrschen, schauen Sie sich das obige Bild an, und Sie werden sehen, wie die Nachricht aus der Mitte herausspringt.

Was - Sie meinen, Sie haben vergessen, wie Sie den Fokuspunkt Ihrer Augen selektiv umschalten können? Ihr Kinder wisst ja nicht einmal, dass ihr geboren seid. Da steht 3D OLED, ganz klar und deutlich.

Und schließlich, und das verrät das Spiel, hat Asus Bilder eines Laptops geteilt, auf denen zu lesen ist: "Eine neue Dimension für OLED", mit Papierdekorationen, die aus dem Bildschirm herausragen, mit tiefer Perspektive (oben in dieser Geschichte).

Asus wird also wahrscheinlich einen Laptop mit einer Art 3D-OLED-Display auf den Markt bringen. Aber wollen wir zu dieser Art von Technologie zurückkehren, nachdem wir die meisten 3D-Technologien vor etwa einem Jahrzehnt abgeschafft haben?

Nun, vielleicht geht Asus noch einen Schritt weiter, als nur Bilder mit größerer Tiefenwirkung anzuzeigen. Der obere Rahmen des Laptops scheint eine Vielzahl von Kameras zu haben, und es gibt keinen Mangel an Geräten, die jetzt mehrere Kameras verwenden, um den Bildern mehr Tiefe zu verleihen.

Wir befinden uns jetzt im Post-3D-Zeitalter, in dem wir uns mehr für Augmented Reality interessieren - und wir vermuten, dass dies ein größeres Spiel mit dem Metaverse ist. Was wäre, wenn der neue Laptop von Asus in der Lage wäre, Bewegungen genau zu verfolgen und einen visuellen 3D-Raum darzustellen, der sich an die Bewegungen Ihres Kopfes anpasst - und Sie gleichzeitig für die Betrachter in 3D wiedergibt?

Sicherlich haben wir jetzt mehr Fragen als Antworten - aber zum Glück werden wir in Las Vegas sein, um Ihnen alle Informationen zu liefern, die Sie brauchen.

Schreiben von Chris Hall.