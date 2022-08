Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das Zenbook 17 Fold OLED hat uns auf der CES Anfang des Jahres begeistert, aber zum damaligen Zeitpunkt war es ein Rätsel, wann es in den allgemeinen Verkauf kommen würde.

Im Rahmen der IFA 2022-Aktivitäten von Asus hat die Marke nun Preise und Verfügbarkeit für das futuristische Touchscreen-Notebook bekannt gegeben.

Es wird ab dem 4. Quartal 2022 weltweit auf den Markt kommen, mit Preisen ab 3.299,99 £ / 3.499,99 $.

Ja, es ist nicht billig, aber es könnte das coolste Notebook des Jahres sein - und hat das Potenzial, ein wirklich nützliches Gerät zu sein.

Es ist so etwas wie ein Samsung Galaxy Fold 4 in Übergröße, auf dem Windows 11 läuft, und das ist unserer Meinung nach ziemlich spannend.

Das Zenbook 17 Fold kann wie ein Tablet verwendet werden, wenn es aufgeklappt ist, und bietet ein riesiges 17,3-Zoll-Display, das Sie nutzen können.

Sie können es aber auch als Laptop verwenden, indem Sie den oberen Teil als 12,5-Zoll-1080P-Display und den unteren Teil als Bildschirmtastatur und Trackpad nutzen.

Was die technischen Daten angeht, ist das Gerät auch nicht zu verachten. Es wird von einer Auswahl an Intel Core i7-Prozessoren der 12. Generation mit bis zu 16 GB RAM und einer flotten 1 TB PCIe 4.0 SSD angetrieben.

Es verfügt über einen kräftigen 75-Wh-Akku mit Schnellladeunterstützung, den es wahrscheinlich auch braucht, um das riesige OLED-Panel bei Laune zu halten.

Wir kennen noch nicht das genaue Datum, an dem das Zenbook 17 Fold OLED in den Regalen stehen wird, aber wir können es kaum erwarten, es in die Finger zu bekommen.

Schreiben von Luke Baker. Bearbeiten von Chris Hall.