Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Gaming-Abteilung von Asus, Republic of Gamers, hat auf ihrem virtuellen Event For Those Who Dare: Boundless eine Reihe neuer Produkte vorgestellt.

Da wäre zunächst das Notebook ROG Strix Scar 17 Special Edition. Das Standardmodell wurde Anfang des Jahres auf der CES vorgestellt und richtet sich an Esports-Enthusiasten, die extreme Leistung und hohe Bildwiederholraten benötigen.

Die Special Edition-Variante bietet mit dem neuesten Intel Core i9-12950 HX-Prozessor der 12. Generation noch mehr Leistung. Ein kräftiger 65-Watt-Mobilchip, der bis auf 5,2 GHz beschleunigen kann.

Natürlich braucht ein solcher Prozessor eine gute Kühlung, und so hat Asus in Zusammenarbeit mit dem High-End-Wärmeleitpastenhersteller Thermal Grizzly eine leistungsstarke Flüssigmetallformel namens Conductonaut Extreme entwickelt. Diese neue Verbindung wird sowohl auf der CPU als auch auf der GPU verwendet, und Asus behauptet, dass sie die Temperaturen im Vergleich zu normaler Wärmeleitpaste um bis zu 10 Grad Celsius reduziert.

Aber nicht nur die Innenseite wurde überarbeitet, auch die Außenseite weist ein spezielles unsichtbares Tintenmuster auf, das nur unter UV-Licht sichtbar wird. Ziemlich einzigartig.

Asus hat außerdem eine neue Ausgabe seiner Flow-Reihe angekündigt, das Flow X16. Dabei handelt es sich um ein konvertierbares, dünnes und leichtes Gaming-Notebook mit einem 16-Zoll-Display.

Ähnlich wie sein Vorgänger Flow X13 kann das X16 dank seines 360-Grad-Klappdesigns sowohl als Tablet als auch als Laptop verwendet werden. Außerdem unterstützt es das XG-Mobile-Dock von Asus, das wir Anfang des Jahres mit dem Flow Z13 getestet haben.

Das Flow X16 vereint einen AMD Ryzen 6900HS Prozessor und eine Nvidia RTX 3070 Ti in seinem winzigen Gehäuse. Irgendwie schafft es das Gerät, nur 2,1 kg zu wiegen.

Diese High-End-Hardware wird mit einem QHD 165Hz Mini-LED-Panel mit einer atemberaubenden Spitzenhelligkeit von 1100 nits kombiniert.

Auf der Boundless-Veranstaltung von Asus wurden jedoch nicht nur Laptops vorgestellt, sondern auch eine neue Zubehörserie.

Das ROG Slash-Sortiment umfasst Taschen, Kopfbedeckungen und eine Laptoptasche. Damit hatten wir nicht gerechnet, aber es sieht alles überraschend cool und funktionell aus.

Die Produkte bestehen aus wasserabweisenden TPU-Materialien, gepaart mit übergroßen Schnallen und rosa und blauen Akzenten. Wie bei den meisten ROG-Produkten herrscht ein ausgeprägter Cyberpunk-Look vor, der uns sehr gut gefällt.

Schließlich kündigte Asus eine Erweiterung für sein Spiel ROG Citadel XV an, die Scar Runner heißt. Dabei handelt es sich um ein First-Person-Parkour-Spiel mit einem Puzzle-Element.

Besitzer der Special Edition des Scar 17-Notebooks können Hinweise finden, die auf dem Notebook selbst versteckt sind, obwohl wir nicht davon überzeugt sind, dass dies der Grund für den Kauf eines solchen High-End-Geräts sein wird.

Die neuen Laptops werden ab dem 3. Quartal 2022 erhältlich sein. Die Preise für das ROG Strix Scar 17 Special Edition beginnen bei 3.999,99 €, für das Flow X16 wurden noch keine Preise bekannt gegeben.

Schreiben von Luke Baker.