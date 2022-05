So sehen Sie den Livestream zur Vorstellung des Asus ZenBook Pro

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Asus beeindruckte uns mit der ersten Generation des ZenBook Pro Duo, einem eigenwilligen Notebook mit einem zweiten Display über der Tastatur. Im Jahr 2021 wurde das Design dann noch weiter verfeinert.

Jetzt hat Asus ein Live-Launch-Event mit dem Namen "The Pinnacle of Performance" geplant, um die nächste Generation seiner kultigen Dual-Screen-Notebooks zu enthüllen.

Wenn Sie es kaum erwarten können, zu sehen, was die nächste Iteration auf den Tisch bringt (oder auf den Schoß, was das betrifft) - hier ist alles, was Sie über das bevorstehende Asus-Event wissen müssen.

Das virtuelle Live-Event "The Pinnacle of Performance" von Asus findet am 9. Mai 2022 um 12:00 Uhr EDT statt. Hier sind die internationalen Uhrzeiten, damit Sie sich einschalten können:

San Francisco - 09:00 PST

New York - 12:00 EST

London - 17:00 BST

Berlin - 18:00 Uhr MESZ

Neu-Delhi - 21:30 IST

Tokio - 01:00 JST, 10. Mai

Sydney - 02:00 AEDT, 10. Mai

Alle Interessierten können sich auf dieser Seite der Asus-Website anmelden und die Veranstaltung in ihren Kalender eintragen. Wir haben den Videostream oben auf dieser Seite eingebettet, damit Sie ihn ansehen können.

Wir wissen, dass Asus zwei neue Laptops vorstellen wird: das ZenBook Pro 14 Duo (UX8402) und das ZenBook Pro 16X (UX7602). Beide Geräte werden mit 120Hz OLED-Bildschirmen ausgestattet sein, die hervorragende Werkzeuge für die Erstellung von Inhalten sind. Dank der Intel Core i9-12900H-CPUs der 12. Generation und der Nvidia GeForce RTX 3050 Ti-GPUs im Inneren werden sie auch ziemlich schnell sein. Obwohl sie nicht als Gaming-Maschinen angepriesen werden, klingt es so, als ob sie in der Lage sein werden, einige weniger grafikintensive Spiele ohne Probleme zu bewältigen.

Asus sagt, dass es Leistungsverbesserungen in seinem gesamten Notebook-Portfolio hervorheben wird und verspricht einige Weltneuheiten. Die neuen Laptops sollen mit erstklassigen Kühlsystemen und intelligenter, verbesserter Ergonomie ausgestattet sein. Dank des fortschrittlichen AAS Ultra (Active Aerodynamic System) sollen sowohl das ZenBook Pro 14 Duo als auch das ZenBook Pro 16X von einer relativ ungedrosselten Leistung profitieren.

Schreiben von Luke Baker.