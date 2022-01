Das 2022 ROG Zephyrus G14 verfügt über ein neues Nebula-Display

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Asus präsentiert sich auf der CES 2022 mit einer Reihe von Laptops, die den Spielern gefallen, die dieses Jahr auf den Markt kommen sollen. Eine davon ist die Asus ROG Zephyrus G14 2022 Edition.

Wie frühere Generationen des Zephyrus G14 ist das Modell 2022 ultraportabel und bietet dennoch viel Gaming-Fähigkeiten. Wie zu erwarten, enthält es die neuesten CPU- und GPU-Optionen von AMD, aber noch viel mehr.

Für 2022 bietet das Zephyrus G14 sowohl DDR5-RAM als auch eine 1-TB-PCIe-SSD, um schnelles und funktionales Multitasking zu gewährleisten. Dieses Modell ist auch eines der ersten ROG-Laptops mit dem neuen Nebula-Display des Unternehmens. Das ist ein 16:10-Bildschirm mit einer Reaktionszeit von 3 ms, einer QHD-Auflösung, einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, einer Spitzenhelligkeit von 500 Nits und einer 100%igen Abdeckung des DCI-P3-Farbraums.

Wie zu erwarten, ist die neueste G14 auch ein Hingucker mit einer Auswahl an Finishes in Eclipse Grey oder Moonlight White. Dieser Deckel des Laptops hat 14.969 präzise CNC-gefräste Löcher mit 1.449 Mini-LEDs (mehr als bei früheren Modellen), die das AniMe-Matrix-Display bilden. So können Sie Ihren Laptop mit noch mehr Stilen anpassen und personalisieren.

Mit einer effizienten AMD-CPU unter der Haube sollte die Ausgabe 2022 des Zephyrus G14 weiterhin an die Grenzen der zuverlässigen und tragbaren Akkulaufzeiten halten. Ein Dampfkammer-Design sollte auch dafür sorgen, dass die Maschine kühl und leise läuft.