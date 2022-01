Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Asus ist auf der CES 2022 und hat eine Reihe leistungsstarker Gaming-Laptops für das kommende Jahr vorgestellt, darunter das Asus ROG Zephyrus Duo 16 mit zwei Bildschirmen.

Wie der Name schon vermuten lässt, soll das Zephyrus Duo 16 ein 16-Zoll-Panel in einem 15-Zoll-Gehäuse bieten, mit einem sekundären halbhohen 4K-Display im Screenpad plus. Das sekundäre Display gleitet jetzt nach oben und kippt nach oben, wenn Sie das Gerät öffnen. Gewährleistet eine hervorragende Kühlung.

Dieser Schiebemechanismus schließt auch die Lücke zwischen den beiden Bildschirmen und bietet ein viel engeres Erlebnis für ein hervorragendes Eintauchen.

Das Asus ROG Zephyrus Duo 16 bietet einige ernsthafte Bildschirmspezifikationen mit einer Auswahl von zwei Panels. Sie können entweder das ROG Nebula HDR-Display oder das mit BOE gemeinsam entwickelte ROG-exklusive Display namens Dual Spec Panel auswählen.

Der erste bietet eine QHD-Auflösung über ein 16:10-Mini-LED-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz, einer VESA DisplayHDR 1000-Zertifizierung und einem Kontrastverhältnis von 100.000:1. Während das Dual Spec-Panel die Möglichkeit bietet, zwischen 4K 120 Hz und Full HD 240 Hz zu wechseln, haben Sie je nach Spiel die Wahl, wie Sie spielen möchten. Maximieren Sie entweder die Grafik für eine hervorragende Grafik oder konzentrieren Sie sich auf die Bildraten für ein wettbewerbsfähigeres Spiel.

Auf dieser Maschine läuft standardmäßig Windows 11 und die neuesten Angebote von Intel und Nivida unter der Haube. Um die Leistung zu maximieren, verwendet dieser ultradünne Spielautomat auch Thermal Grizzly Conductonaut Extreme Liquid Metal. Asus behauptet, dass die Flüssigmetallkühlung dem Zephyrus Duo 16 hilft, bis zu 15 Grad kühler zu laufen, um eine überragende Leistung zu erzielen.

Abgerundet wird das ROG-Flaggschiff mit sechs Lautsprechern, Dolby Atmos und Hi-Res-Audiofunktionen. All das ist in einem kleineren Rahmen untergebracht als die vorherige Generation.