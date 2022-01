So sehen Sie das Launch-Event der Asus CES 2022: The Incredible Unfolds

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Für die diesjährige CES plant Asus eine virtuelle Veranstaltung, um seine Produkte für 2022 vorzustellen.

Wir erwarten in diesem Jahr eine Reihe verschiedener Produkteinführungen von Asus und die CES 2022 ist der perfekte Zeitpunkt, um spannende Geräte zu präsentieren. Obwohl im Moment noch nicht bekannt ist, was kommt, könnte der Hinweis im Titel der Veranstaltung liegen - "The Incredible Unfolds".

Wir haben bereits einige interessante Produkteinführungen von Asus' Gaming-Arm - der Republic of Gamers - in Form des kompakten ROG Flow Z13 , eines aktualisierten und verbesserten ROG Zephyrus Duo 16 und neuer SCAR- und Strix-Laptops gesehen , aber es wird noch mehr kommen .

Aufgeregt? Nun, hier ist, wie man zuschaut.

Das Incredible Unfolds-Event soll während der CES 2022 am 5. Januar 2022 stattfinden. Wenn Sie daran interessiert sind, was enthüllt wird, können Sie das Event zu folgenden Zeiten verfolgen:

London - 16:00 Uhr

Paris - 17:00 Uhr

Las Vegas - 08:00 Uhr

Taipeh - 00:00 Uhr

Sie können hier zur offiziellen Website gehen , um mehr zu erfahren.

Das Anschauen der Veranstaltung The Incredible Unfolds ist ganz einfach. Asus hat bereits ein Live-Stream-Setup auf YouTube, das Sie sich hier ansehen können:

Alternativ können Sie es live auf Facebook verfolgen und mit den Social-Media-Profilen von Asus – Twitter , Instagram und TikTok – auf dem Laufenden bleiben.