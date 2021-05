Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Asus Unleash the Tiger Inside Event hat eine Reihe neuer Laptops enthüllt, und an der Spitze steht der riesige und beeindruckende ROG Zephyrus S17. Das neueste Modell der S-Serie in der Zephyrus-Reihe verfügt über eine Spezifikationsliste, die das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.

An der Spitze der Spezifikationsgebühr steht zweifellos das große 17-Zoll-Display. Je nachdem, ob Sie Wert auf Frameraten und Glätte legen oder gestochen scharfe Details bevorzugen, gibt es ein Panel für Sie.

Der Zephyrus S17 bietet zwei Optionen: QHD-Auflösung und 165-Hz-Aktualisierung mit G-Sync-Unterstützung oder ein 4K-120-Hz-Panel mit adaptiver Synchronisierung. In beiden Fällen erhalten Sie einen schnellen Bildschirm mit einer Reaktionszeit von 3 ms. Wenn es Spiele gibt, die 120 fps bei 4K-Auflösung erreichen können, könnte das unglaublich sein.

Da beide Displays eine 100% ige DCI-P3- und Pantone-Validierung bieten, versprechen sie auch ideale Leinwände für Entwickler, egal ob für die Video- oder Fotobearbeitung. Das bedeutet, dass Sie in der Lage sind, gleichermaßen zu spielen und darauf zu erstellen. Asus sagt auch, dass es Dolby Vision- kompatibel ist.

Es wird von Intels neuestem Tiger Lake-H-Prozessor angetrieben und verfügt über leistungsstarke GeForce RTX 3080-Grafiken. Aber es gibt noch mehr: Es verbirgt eine super praktische Funktion.

Die Tastatur des Zephyrus S17 verfügt über einen Mechanismus, mit dem er um 5 Grad angehoben werden kann. Dies erleichtert das Tippen und sorgt gleichzeitig dafür, dass Ihre Hände kühl bleiben, indem Sie die Tasten vom Gehäuse des Laptops abheben.

Als ob das nicht genug wäre, bietet die Tastatur auch optisch-mechanische Schalter und ein Desktop-ähnliches Layout sowie eine RGB-Beleuchtung pro Taste, mit der Sie die Farben und Muster anpassen können.

Bester Laptop 2021: Top allgemeine und Premium-Notebooks für die Arbeit von zu Hause aus und mehr von Dan Grabham · 11 Kann 2021

Um die Leistung des Laptops optimal nutzen zu können, ist das Gerät mit bis zu drei PCIe Gen 4 NVMe-SSDs in einem schnellen HyperDrive Ultimate RAID-Array sowie bis zu 48 GB DDR4-3200 RAM ausgestattet.

Es gibt auch einen Thunderbolt 4 USB-C-Anschluss, einen USB 3.2 Typ C-Anschluss sowie bis zu drei USB 3.2 Typ A-Anschlüsse, einen SD-Kartenleser in voller Größe, einen HDMI 2.0b-Anschluss und einen 3,5 mm Audio-Anschluss. Sie können den Thunderbolt-Anschluss auch zum Aufladen verwenden. Wenn Sie jedoch das maßgeschneiderte Netzteil verwenden, füllen Sie es schneller auf.

Jetzt ist der Laptop trotz seines riesigen 17-Zoll-Displays relativ kompakt. Es ist 39,5 cm breit und nur knapp 2 cm dick.

Schreiben von Cam Bunton.