Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir nähern uns dem Herbst und das bedeutet normalerweise eine große Überarbeitung der Laptop-Linien der meisten Unternehmen. Dazu gehört natürlich auch Asus .

Asus wird voraussichtlich eine neue Generation von Laptops vorstellen, die sich an Kreative richtet, wenn der Titel "Create the Uncreated" etwas ist.

Hier sind die Details, wann und wie Sie es sehen können und was Sie erwartet.

Die Auftaktveranstaltung ist für Donnerstag, den 02. September, um 16:00 Uhr BST geplant. In Ihrer Zeitzone bedeutet das Folgendes:

Los Angeles - 08:00 PDT

New York - 11:00 EDT

London - 16:00 BST

Berlin - 17:00 MESZ

Neu-Delhi - 20:30 Uhr IST

Taipeh - 23:00 CST

Sydney - 01:00 AEST

Ganz einfach, Sie können es sich gleich hier auf dieser Seite ansehen. Wir haben den Livestream oben in diesem Artikel eingebettet, um es Ihnen leichter zu machen.

Alternativ können Sie es auf YouTube hier .

Asus hat nicht viel gesagt, aber dieses Ereignis würde in normalen Jahren mit der IFA zusammenfallen. Die IFA 2021 wurde abgesagt, aber es finden noch eine Reihe von Produkteinführungen statt, darunter Asus.

Asus hat in seinen Teases Hinweise auf ProArt gestrichen, was darauf hindeutet, dass es neue ProArt-Modelle geben wird - eine seiner Laptop-Familien, die sich an Kreative richten. Um ein vollständiges Bild von dem zu bekommen, was kommt, müssen Sie einschalten und die Action verfolgen.

Setzen Sie also ein Lesezeichen für diese Seite und kommen Sie rechtzeitig für die große Enthüllung zurück.