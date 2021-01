Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Asus ROG Zephyrus G14 war eines unserer beliebtesten kompakten Gaming-Laptops des Jahres 2020. Was ihm an Größe fehlte, machte es in Charakter, Leistung und Akkulaufzeit wett.

Jetzt scheint das Unternehmen einen bereits großartigen Gaming-Laptop zu nehmen und ihn noch besser zu machen, indem nicht nur aktualisierte Interna, sondern auch ein 1440p-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz hinzugefügt werden.

AMD Ryzen 9 5900HS Prozessor

Nvidia GeForce RTX 3060 GPU 6 GB GDDR6

14-Zoll-IPS-Display 2560 x 1440 mit adaptiver Synchronisierung

16 GB DDR4 3200 MHz RAM, 1 TB M.2 NVMe SSD

Wi-Fi 6 (802.11ax) und Bluetooth 5.1 (Dualband)

Mit dem Modell 2021 rüstet Asus den Zephyrus G14 mit AMDs neuen CPUs der Ryzen 5000-Serie und Nvidias frisch angekündigten mobilen Versionen seiner RTX 3060-GPU aus . Letzteres soll natürlich die Max-P-Version dieser Grafikkarte sein, sollte aber zu einer schönen Leistungssteigerung gegenüber dem Vorgängermodell führen.

Die Kombination aus verbesserter Hardware und einem verbesserten Display sollte trotz der kompakten Größe des G14 zu einer pfiffigen Grafik und einem angenehmen Spielerlebnis führen.

Mit einer neuen integrierten GPU der RTX 3000-Serie kann der Zephyrus G14 die Raytracing-Grafik in der ständig wachsenden Liste der Spiele, die ihn unterstützen, optimal nutzen und bietet dennoch Bildraten, die angemessen genug sind, um die Bildwiederholfrequenz von 144 Hz optimal zu nutzen .

Die DLSS-Technologie ( Deep Learning Super Sampling ) von Nvidia bietet Ihnen auch eine Leistungssteigerung, falls Sie diese benötigen.

Weitere Highlights des G14 sind das pfiffige 1.215 Mini-LED-fähige AniMe Matrix-Display auf dem Deckel, das mit verschiedenen Animationen, Visualisierern und mehr angepasst werden kann. Die von Asus behauptete Zwei-Wege-KI-Geräuschunterdrückung sorgt für einen "kristallklaren" Voice-Chat mit Ihren Freunden und für die Befriedigung von Dolby Atmos-Audio über die Quad-Lautsprecher. Und eine zufriedenstellende Akkulaufzeit von 10 Stunden.

Es gibt kein offizielles Wort darüber, wann der G14 auf den Markt kommt oder wie viel er noch kosten wird, aber Sie können hier mehr darüber erfahren .

Schreiben von Adrian Willings.