Apples MacBook Air könnte im Jahr 2023 größer werden

(Pocket-lint) - Das MacBook Air von Apple könnte demnächst etwas größer werden und damit sogar einige der Profi-Notebooks des Unternehmens übertreffen.

Nach Berichten aus dem letzten Jahr, wonach Apple die Einführung eines 15-Zoll-MacBook Air prüft, hat Mark Gurman von Bloomberg diese Behauptungen erneut untermauert und behauptet, dass das neue Gerät noch dieses Jahr auf den Markt kommen wird. Andere Gerüchte über die Rückkehr des 12-Zoll-MacBook scheinen jedoch verfrüht gewesen zu sein.

In seinem wöchentlichen Newsletter Power On schreibt Gurman, dass ein neues 15-Zoll MacBook Air noch für dieses Jahr "geplant" ist, was es zum größten MacBook Air aller Zeiten machen würde. Das aktuelle Modell von Apple ist mehr oder weniger 13 Zoll groß, während das Unternehmen früher auch eine 11,6-Zoll-Version verkauft hat.

Dieses 11-Zoll-MacBook Air wurde schließlich durch das 12-Zoll-MacBook ersetzt, ein Gerät, das dank der leistungsschwachen Intel-CPU, mit der es ausgestattet war, sehr eingeschränkt war. Aber der Wechsel zu Apple-Silizium sollte genau das Richtige sein, denn Gurman hatte bereits angedeutet, dass das ultradünne und leichte Notebook zurückkehren würde.

Leider sieht es jetzt nicht so aus, als würde das passieren - zumindest nicht in nächster Zeit.

"Ein neues 12-Zoll-MacBook steht nicht mehr auf Apples kurzfristiger Roadmap", so Gurman in dem neuen Bericht. Das bedeutet natürlich nicht, dass es nicht kommen wird, aber Gurman glaubt, dass Apples derzeitiger Fokus auf die Markteinführung seines AR/VR-Headsets ausreicht, um die Rückkehr des MacBooks zu verhindern. Das Gleiche gilt für bemerkenswerte Updates für die Apple Watch, das iPad und die AirPods.

Es wird vermutet, dass das neue Headset, das den Namen Reality Pro trägt, bereits im März auf den Markt kommen könnte.

