Der nächste Mac Pro könnte eine wichtige Funktion der alten Modelle vermissen

(Pocket-lint) - Der Mac Pro bereitet sich auf die Umstellung auf Apple-Silizium vor, aber ein neuer Bericht behauptet, dass er auf eine wichtige Funktion älterer Mac Pro Modelle verzichten muss.

Während Apple den Rest der Mac-Reihe bereits auf seine eigenen Chips und weg von Intel umgestellt hat, wartet der Mac Pro noch immer. Das wird sich wahrscheinlich dieses Jahr ändern, aber Mark Gurman von Bloomberg sagt, dass der neue Mac Pro auf eine Funktion verzichten wird, die wir bei älteren Modellen für selbstverständlich hielten.

In seinem wöchentlichen Power On-Newsletter schreibt Gurman, dass dem neuen Mac Pro "eine wichtige Funktion der Intel-Version fehlen wird: vom Benutzer aufrüstbarer Arbeitsspeicher". Das bedeutet, dass der Arbeitsspeicher, mit dem der Mac Pro ausgeliefert wird, der Arbeitsspeicher sein wird, den er für den Rest seiner Nutzungsdauer hat, genau wie alle anderen Macs.

Das ist besonders enttäuschend, weil der Mac Pro in der Vergangenheit der modulare Mac war - derjenige, der nach Bedarf aufgerüstet und erweitert werden konnte. Die Verwendung von Apple-Silizium mit integriertem Arbeitsspeicher bedeutet jedoch, dass dies nicht möglich ist, obwohl man gehofft hatte, dass Apple für eine Überraschung sorgen würde. Gurman sagt, dass dies nicht der Fall sein wird, aber dass "es zwei SSD-Speichersteckplätze und Steckplätze für Grafik-, Medien- und Netzwerkkarten gibt". Zumindest wird es eine gewisse Modularität geben.

Was den Chip angeht, der den neuen Mac Pro antreibt, so wurde der Chip mit 48 CPU-Kernen und 152 Grafikkernen Berichten zufolge gestrichen. Das bedeutet, dass das neue Gerät mit dem M2 Ultra ausgeliefert wird, was darauf hindeutet, dass der einzige Unterschied zwischen ihm und dem nächsten Mac Studio die Erweiterbarkeit von Speicher, Grafik und Karten sein wird.

Was das Industriedesign betrifft, so sagt Gurman, dass der nächste Mac Pro genauso aussehen wird wie das Intel Modell, das er ersetzen wird.

Schreiben von Oliver Haslam.